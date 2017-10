Cine e de vină că marinarii şi cadeţii europeni îşi pierd locurile de muncă din flota UE?

9

devotament

Ce vrei sa faca autoritatile? Hai propune tu ceva care s-ar putea face sa impui armatorului privat sa angajeze marinari romani, daca se poate sa fie si ofiteri III la 50 de ani. Ha ha ha Esti un escroc mai john. Eu sunt la compania mea de 10 ani, am avansat, am primit oferte si nu am plecat. Primesc seniority bonus si oamenii ma apreciaza. Am avut probleme de familie si nu a fost nicio problema sa raman pana m-am dat disponibil. Au luat alt Ch.Off din alta parte, l-au platit un pic mai bine dar dupa un contract gata. Eu am revenit pe nava mea si tipul a ramas pe liber. Nu stiu daca si-a stricat ploile dar m-a sunat si mi-a zis daca poate sa mai faca un contract in locul meu, dar ...Cred ca tipul e cam suparat acum. Este adevarat ce se relateaza in articol. Si din pacate am auzit discutii intre timonieri ca o companie da mai mult si ca ar pleca acolo. Eu ii sfatuiesc pe toti sa nu dea vrabia din mana pe cioara dupa gard. Succes SLN.

Adăugat de : john, 20 martie

