Cine câștigă de pe urma SN „2 Mai” Mangalia, statul român sau administratorii numiți de el?

Printr-un comunicat de presă, compania a anunțat că adunarea generală a acționarilor a decis ca valoarea dividendelor acordate pentru exercițiul financiar 2020 să fie de 0,00190509 lei brut pe acțiune, respectiv 0.00180984 lei net pe acțiune. Practic, din cei 15.201 lei, statul român, în calitate de acționar majoritar, va încasa dividende nete în valoare de 11.338,29 de lei.





Spre deosebire de acționarul majoritar, cei trei membri ai consiliului de administrație au încasat pe parcursul aceluiași an indemnizații totale de 125.500 de lei, aproape 3.500 de lei de căciulă, pe lună.





Compania are un capital total de 26.995.877 lei, iar principala sa activitate constă în administrarea participației de 51% la capitalul social al Damen Shipyards Mangalia, a terenurilor și activelor rămase în patrimoniul său. În plus, mai realizează și unele activități aducătoare de profit (aprovizionare cu materiale consumabile, debitarea tablelor, confecționarea unor repere navale - tubulatură, suporți etc.). Terenul cu suprafața de 793.274 metri pătrați, aflat în administrarea sa, este închiriat companiei Damen Shipyards Mangalia (fostă DMHI).





În anul 2020, compania a avut un număr mediu de șapte angajați, inclusiv directorul, care erau conduși de un consiliu de administrație de trei persoane.





Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia, societate în care statul român deține 93,8878% din capitalul social și care, la rândul ei, deține 51% din capitalul companiei Daewoo - Mangalia Heavy Industries, a încheiat anul 2020 cu un profit net de… 15.201 lei, mai mic cu 43,14% față de anul precedent.