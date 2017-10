Cine a făcut profit în portul Constanţa, pe timp de criză?

Cine a făcut profit în portul Constanța, pe timp de criză?

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, am analizat veniturile obținute de 30 de companii de operare, din portul Constanța. Astăzi, vom continua prezentarea studiului nostru, realizat pe baza datelor de bilanț publicate de Ministerul Finanțelor Publice, și vom vorbi despre profitul acestor firme. Cu 10% mai puțin profitÎn 2008, ultimul an al creșterii economice, 21 dintre aceste com-panii au realizat un profit brut total de 192.101.621 lei. Alți 9 operatori, au raportat o pierdere brută totală de 88.347.194 lei. Pe ansamblu, activitatea de operare din por-tul Constanța a adus un profit brut de 103.754.427 lei, respectiv 26.034.936 euro. Ce s-a întâmplat după declan-șarea crizei economice, care nu putea să nu afecteze și companiile din portul Constanța? O primă con-statare este aceea că numărul firmelor cu rezultate pozitive a crescut la 23 de firme, în 2010. În schimb, rezultatul brut realizat de ele este mai mic decât în 2008, totalizând doar 123.921.742 lei. Pe de altă parte, numărul firmelor cu rezultate negative a scăzut la 7, iar pierderea brută totală este cu mult sub nivelul din 2008, ajungând la 30.566.318 lei. Trăgând linie, se constată că, în 2010, activitatea de operare portu-ară a adus un profit brut de 93.355.424 lei (circa 21.787.580 euro), cu 10,02% (respectiv 16,31%) sub nivelul atins în 2008. Să recapitulăm primele concluzii ale studiului nostru: recesiunea a dus la scăderea traficului de mărfuri în portul Constanța, din 2008 până în 2010, cu 27,84%; cu toate acestea, veniturile obținute din activitatea de operare portuară au crescut cu 29,01% în lei și 19,99% în euro, iar ponderea lor în PIB a urcat de la 0,31% la 0,39%; numărul operatorilor care înregistrează profit a crescut, pierderile celor cu rezultate negative s-au diminuat considerabil, dar profitul total din acest sector a scăzut cu 10,02% în lei și 16,31% în euro. Altfel spus, pe timp de criză, activitatea de operare portuară a adus bani mai mulți, dar a cheltuit mai mult decât în vremurile de creștere economică.Pe podiumTopul profitabilității este radical diferit de cel al veniturilor. În ierarhia anului 2010, primul loc este ocupat de compania Constanța South Container Terminal (CSCT), cu un rezultat pozitiv brut de 39.998.189 lei. Ea a realizat 32,28% din profitul brut obținut împreună de 23 ope-ratori. Recesiunea, dar și concu-rența porturilor din zonă, au afectat grav compania care operează cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră. Față de 2008, CSCT a înregistrat o diminuare de 42,38% a profitului. Pe următorul loc se situează compania North Star Shipping, specializată în operarea cerealelor. Profitul ei a crescut cu 33,62%în intervalul de referință, ajungând la 17.386.399 lei, sumă ce re-prezintă 14,03% din profitul general. Poziția a treia aparține companiei Comvex, al cărei obiect principal de activitate este operarea materiei prime pentru siderurgie. În ciuda schimbărilor intervenite în politica marilor combinate siderurgice din România și a recesiunii, ea a obținut un profit de 10.198.941 lei în 2010. Acesta este cu 74,95% mai mic decât cel din 2008 și reprezintă 8,23% din profitul brut total. Împreună, cele trei companii de pe podium au realizat 54,54% din profitul acestui sector de activitate. Topul profitabilitățiiÎn cele ce urmează vă prezentăm topul celor 30 de firme, ierarhizate în funcție de profitul brut în lei (pierderea brută) obținut în 2010 (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de 2008):A. Firme cu profit1. Constanța South Container Terminal - 39.998.189 ( -42,38%);2. North Star Shipping - 17.386.399 (+33,62%);3. Comvex - 10.198.941 (-74,95%);4. Chimpex - 9.159.321 (în 2008 a avut pierdere);5. Kirazoglu Corporation - 8.194.267 (-0,58%);6. Silotrans - 6.739.904 (+21,04%);7. United Shipping Agency - 6.659.756 (+196,35%);8. Socep - 5.814.033 (-36,28%);9. European Metal Services - 5.317.546 (+63,18%);10. Oil Terminal - 3.609.863 (+147,96%);11. Romned Port Operator - 2.701.198 (-72,79%);12. Casa de Expediții Phoenix - 2.391.909 (+711,23%);13. Barter Trading Romania - 2.101.095 (+27,22%); 14, Decirom - 967.187 (de la pierdere a trecut pe profit);15. APM Terminals Romania - 683.291(-69,97%);16. Barter Port Operator - 645.193 (în 2008 a avut pierdere);17. Niva Prodcom - 394.214 (-90,64%);18. Rotrac - 374.790 (în 2008 a avut pierdere);19. Beta Intertrans - 327.358 (+103,74%);20. Amvexis Com - 77.979 (în 2008 a avut pierdere);21. Astar Stevedoring - 75.691 (în 2008 a avut pierdere);22. TTS Operator - 75.431 (-95,02%);23. Silo - Port - 28.187 (+79,31%);B. Firme cu pierdere24. Sargeant Marine Romania - 402.342 (în 2008 avea profit); 25. Canopus Star - 695.224 (pierderea s-a redus cu 69,06%); 26. Kronospan Zona Liberă Constanța - 2.056.551 (pierderea mai mică cu 81,59%); 27. Umex - 2.086.049 (în 2008 avea profit); 28. Minmetal - 2.662.762 (în 2008 avea profit); 29. Frial - 3.123.739 (în 2007 avea profit; lipsesc datele pentru 2008);30. Tomini Trading - 19.539.651 (pierderea a scăzut cu 72,26%).În ediția următoare vom discuta despre evoluția locurilor de muncă în activitatea de operare portuară.