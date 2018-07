Cine a făcut profit în portul Constanța, în 2017

În ediția din 17 iulie 2018 a cotidianului „Cuget Liber”, am prezentat prima parte a documentarului nostru privind evoluția industriei portuare în anul 2017. Am arătat că un număr de 27 de operatori au realizat venituri totale de 1.134.639.667 lei (circa 248.383.281 euro), cu 0,82% mai mari decât în 2016 (dar cu 0,88% mai mici în euro). Paradoxal, creșterea s-a produs pe fondul reducerii traficului de mărfuri din portul Constanța cu 1,77%, în 2017, față de anul precedent. Totuși, veniturile realizate în 2017 sunt sub nivelul celor din 2008, anul de vârf al creșterii din ciclul economic precedent, cu 1,08%, în lei, și cu 20,25% în euro.







Astăzi, vom vorbi despre esența capitalismului, adică despre profit.







Potrivit datelor de bilanț financiar publicate de Ministerul Finanțelor, 22 dintre cei 27 de operatori portuari au încheiat anul 2017 pe profit. Împreună, cele 22 de firme au realizat un excedent brut total de 192.022.984 lei (aproximativ 42.035.634 euro). Ceilalți cinci operatori au raportat o pierdere brută totală de 20.115.671 lei (4.403.509 euro).







Pe ansamblu, cei 27 operatori portuari au realizat un excedent brut de 171.907.313 lei (37.632.125 euro). Rezultatul este inferior cu 16,57% în lei celui din 2016 (cu 17,98%, în euro). Comparativ cu anul 2008, excedentul brut realizat în anul 2017 este mai mare cu numai 0,05% în lei (dar mai mic cu 19,34% în euro).







Dintre cele 22 de firme cu profit în 2017, un număr de 11 firme au obținut rezultate superioare anului 2016, iar 11 firme, un profit mai mic.







Pe de altă parte, trei dintre cele cinci firme cu rezultate negative și-au redus pierderile în 2017, comparativ cu anul de 2016, dar două și le-au majorat.







În ierarhia profitabilității, primul loc este ocupat de compania Constanța South Container Terminal (CSCT), cu un rezultat pozitiv brut de 52.312.839 lei (11.451.771 euro). Ea a contribuit cu 27,24% la profitabilitatea generală. Față de anul 2016, CSCT a înregistrat o diminuare cu 26,79% a profitului. În ciuda concurenței porturilor din zonă, CSCT continuă să fie liderul pieței de containere de la Marea Neagră.







Pe următorul loc, cu un profit brut de 29.803.275 lei (6.524.216 euro), se situează compania North Star Shipping, deținătoarea unui modern terminal de cereale. În 2017, profitul său brut s-a diminuat cu 15,20% comparativ cu anul precedent. Influența companiei North Star Shipping asupra excedentului financiar general a ajuns la 15,52%.







Poziția a treia aparține companiei Chimpex, specializată în operarea produselor chimice și a cerealelor. În anul 2017, aceasta a înregistrat un profit brut de 24.325.836 lei (5.325.154 euro), cu 16,48% mai mic decât în 2016. Contribuția sa la profitabilitatea generală este de 12,67%.







Locul patru îi revine operatorului Minmetal, cu un profit brut de 23.641.244 lei (5.175.290 euro), mai mare cu 32,85% față de 2016. Ea a influențat cu 12,31% profitabilitatea generală.







Împreună, cele patru companii au avut o contribuție de 67,74% la rezultatul pozitiv al industriei portuare.







Cele mai spectaculoase creșteri ale profitului brut față de anul 2017 le-au consemnat: Silo – Port (+366,00%), Comvex (+235,96%), Barter Port Operator (+207,00%), United Shipping Agency (+138,14%), Casa de Expediții Phoenix (+72,27%) și Minmetal (+32,85%).







Cele mai profitabile mărfuri derulate prin portul Constanța sunt cerealele, petrolul, minereurile și containerele. Șase firme din top zece al celor mai profitabile companii operează, exclusiv sau cu precădere, cereale.