Cinci noi programe de finanţare pentru IMM-urile constănţene

Cinci noi programe de finanțare pentru IMM-urile constănțene

Ieri, la sediul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constanța, a avut loc lansarea programelor de finanțare aferente anului 2008. „Pe strategia pentru 2008, pe lângă cele trei scheme de finanțare din fondurile structurale, OTIMMC mai derulează și programe naționale. În data de 9 iunie au fost publicate în Monitorul Oficial cinci programe naționale. Programul național pentru sprijinirea comercianților și serviciilor de piață a fost cel mai accesat program al ministerului în anii trecuți”, a declarat Dumitru Nancu, directorul OTIMMC Constanța. Potrivit acestuia, spre deosebire de anii trecuți, în 2008 au fost efectuate o serie de modificări, menite să înlesnească accesul potențialilor beneficiari la programele de finanțare derulate. Astfel, înregistrarea se va face on-line, iar fiecare întreprinzător se va putea înscrie de acasă, accesând pagina de internet a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație. După înscriere, calculatorul îi va genera un punctaj și pe baza acestuia, în cinci zile lucrătoare de la terminarea înscrierii (24-29 iunie) se vor trimite înștiințări. Odată cu primirea înștiințărilor, întreprinzătorul are la dispoziție alte cinci zile pentru aducerea dosarului de finanțare la sediul OTIMMC. O altă modificare se referă la beneficiarii eligibili, care din acest an sunt și PF-urile, AF-urile. Ultimul element de noutate are menirea de a veni în sprijinul oamenilor de afaceri prin faptul că, dacă până acum aceștia trebuiau să desfășoare o activitate principală, fie de comerț sau servicii de piață, anul acesta este inclusă și activitatea secundară. „Am zis să îl flexibilizăm pentru că foarte mulți agenți economici pe lângă obiectul principal desfășoară și activități secundare”, a adăugat Dumitru Nancu. Cele cinci programe de finanțare prezentate ieri sunt Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, Programul multianual pe perioada 2008-2011 pentru sprijinirea transferului afacerilor, Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2008 și Programul pentru organizarea Târgului Național Cooperatist TINCOOP.