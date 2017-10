Cinci marinari morţi şi un dispărut, în urma coliziunii dintre două nave

Cinci marinari morți și un dispărut, în urma coliziunii dintre două nave

Garda de coastă a Japoniei l-a arestat pe un membru al echipajului chinez de pe nava Jia Hui. Aceasta a intrat în coliziune cu cargoul japonez Eifuku Maru No. 18. Accidentul s-a soldat scufundarea navei japoneze, cu cinci morți și un dispărut.Cargoul Jia Hui are 5.195 tdw, a fost construit în 2005, este înregistrat sub pavilion Sierra Leone, iar manager este o companie din China. Cargoul Eifuku Maru No. 18, avea 498 tone registru brut și era înmatriculat sub pavilion Japonia.