Cimitirele Constanţei: Luxul de a muri ca omul

Cimitirele Constanței: Luxul de a muri ca omul

Cumpărarea din timp a locului de veci este un subiect care îi pune pe gânduri pe mulți constănțeni. Mai în glumă, mai în serios, nu puțini sunt cei care spun că această „ultimă oprire“ este singura investiție de care se vor bucura până la urmă, într-un fel sau altul. De fapt, cei mai mulți constănțeni care aleg să cumpere un loc de veci fac acest lucru mai degrabă din considerente financiare. Nu vor să lase pe umerii altora o cheltuială în plus.Doamna Violeta este fericita posesoare a unei cripte cu trei locuri în Cimitirul Central. Deși are doar puțin peste 40 de ani, este mai mult decât împăcată că îi va lipsi pe copii de această grijă, atunci când va veni momentul. „Bani de o colivă și de o sticlă de vin or găsi ei“, spune glumind aceasta. Din fericire pentru ea, locul de veci, destul de generos, având în vedere că ar avea posibilitatea să mai construiască o criptă cu trei locuri, lângă cea existentă, l-a moștenit. Singura cheltuială pe care o suportă este taxa de concesiune, de aproximativ 25 de lei pe an. Constănțenii care nu au însă un astfel de noroc trebuie să scoată bani serioși din buzunare, mai ales dacă vor să-și doarmă somnul de veci în Cimitirul Municipal sau Central. În primul caz, direct de la sursă, o criptă cu trei locuri și cruce, numai bună de… folosit, costă 6.240 de lei. Dacă achită integral, constănțenii au și un discount de 5%. Locul de veci se poate însă cumpăra și în rate. Avansul este de 2.500 de lei, iar restul sumei se împarte în rate egale, care trebuie achitate într-un an, un an și jumătate cel mult.Constănțenii care ar prefera Cimi-tirul Central nu au prea multe variante. Administratorul acestuia, Dumitru Drăghici, spune că acolo nu prea mai sunt locuri de veci care să poată fi cumpărate. Cele disponibile la aceas-tă oră, și care pot fi numărate pe de-getele de la o mână, sunt amplasate nu tocmai pe placul multora, foarte departe de intrare, pe la colțuri. Din cauza vremii, din noiembrie nu s-a mai săpat nicio groapă. Aici, pentru un loc de 3,6 metri pătrați constănțenii trebuie să plătească 130 lei/metrul pătrat, dacă încheie un contract de concesiune pe 49 de ani, sau 30 de lei/metrul pătrat, pentru 25 de ani, sume care se achită o singură dată. Pe lângă acestea se adaugă însă și prețul criptei, care ajunge, cea cu trei locuri, la 4.700 de lei. Odată contractul semnat, anual titularul trebuie să achite o taxă de 2,4 lei/metrul pătrat.Zeci de oferte pe internetInternetul abundă de anunțuri de vânzare, care mai de care mai „tentante”, locuri de veci poziționate foarte bine, dacă acest lucru ar mai conta pentru cineva. „Sunt povești. Nu le pot vinde. Pe actul de concesiune se specifică clar acest lucru: concesiunea nu poate face obiectul unei tranzacții sub orice titlu - donație, vânzare, testament. Se poate vinde eventual doar lucrarea, nu și locul de veci“, a precizat Dumitru Drăghici. Nu este însă deloc așa, bagă mâna în foc „speculatorii” de locuri de veci sau cei care pur și simplu au nevoie urgentă de bani. Soluția este destul de simplă: titularul actului de concesiune merge la notar cu viitorul stăpân al locului de veci, unde declară că sunt rude (având în vedere că actul asigură dreptul de folosință în scopul înhumării titularului și rudelor de până la gradul IV, cu acordul acestuia), iar mai apoi se poate schimba, fără mari probleme și contractul de concesiune. „Se rezolvă, totul se rezolvă. Nu vă luați după cei de la cimitir”, ne spune un precupeț care ar vrea pentru un loc de veci de pe aleea principală a Cimitirului Central (criptă cu trei locuri) nu mai puțin de trei mii de euro, negociabil însă.