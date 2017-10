Cifra de afaceri din industrie creşte cu 11,4%

Cifra de afaceri din industrie crește cu 11,4%

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Comenzile noi primite de companiile din segmentul industrial au fost mai mari cu 27,8% în luna iunie, comparativ cu perioada similară din 2007, potrivit unui raport publicat ieri de Institutul Național de Statistică (INS). S-au înregistrat creșteri la numărul de comenzi în industria bunurilor de folosință îndelungată (plus 33,8%), bunurilor intermediare (33,7%), bunurilor de capital (23%) și bunurilor de uz curent (22,1%). Față de luna mai, comenzile noi din industrie au înregistrat un avans de 2%. Potrivit studiului realizat de INS, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 11,4%, față de aceeași perioadă din 2007, „pe fondul avansului puternic înregistrat de sectorul energetic și industria pre-lucrătoare, care au compensat declinul industriei extractive”. Pe marile grupe industriale, cele mai importante creșteri ale cifrei de afaceri au fost înregistrate în cazul industriei bunurilor de capital (plus 25,7%), energetice (plus 19%) și bunurilor de folosință îndelungată (11,9%). În primele șase luni din 2008, cifra de afaceri din industrie a avansat cu 6,3%, comparativ cu primul semestru din 2007.