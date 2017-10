Chiriile şi drepturile de autor contează din nou la acordarea creditelor

Chiriile și drepturile de autor contează din nou la acordarea creditelor

Ca răspuns direct la reducerile graduale ale dobânzii cheie, efectuate de către Banca Națională a României (BRD), bancherii au început să relaxeze cât de cât creditarea. Nu putem vorbi încă de împrumuturi mai ieftine (dobânzi și rate mai mici), însă accesul la bani nu mai este atât de greu ca în urmă cu un an – cu alte cuvinte, băncile au lărgit iarăși gama de venituri acceptate. Câștigurile din chirii, dividende și drepturi de autor sunt luate iarăși în calcul, după aproape 18 luni în care ieșiseră complet din schemă. Totuși, nu vă așteptați la asemenea condiții relaxate în toate băncile. Unele instituții de credit continuă să acorde credite doar pe baza salariilor. BRD, spre exemplu, ia în calcul în proporție de 100% veniturile din salarii, pensii, rente viagere, cesiune a drepturilor de autor și alocații pentru copii. În plus, banca acceptă și dividende, diurne și venituri din chirii, în proporție de 80 – 90%. Și dobânzile la depozite sunt luate în calcul, în proporție de 100%, însă numai la contractarea unui credit de consum. La ING, creditul de nevoi personale poate fi contractat pe baza unei game extinse de venituri – salarii, pensie, rente viagere, indemnizații de maternitate, venituri obținute de navigatori sau în calitate de cenzor sau administrator (toate în proporție de 100%), venituri provenite din drepturi de proprietate intelectuală (75%), venituri nete din activități indepen-dente, chirii și dividende (50%). „Suma care poate fi contractată este cuprinsă între 4.000 și 60.000 lei, pe cel mult zece ani. Rata maximă este de 50% din veniturile clientului”, spune un consultant al băncii. La Banca Comercială Română (BCR), capacitatea de rambursare a creditelor pentru nevoi personale se determină pe baza veniturilor din salarii, pensii, contractate de închiriere, depozite și orice alte surse de venit care sunt acoperite cu documente legale. Suma care poate fi contractată este de cel puțin 700 euro. Valoarea maximă a împrumutului este de 10.000 euro, pentru clienții fără istoric BCR, respectiv 20.000 euro, pentru cei care au istoric cu banca (alte credite, depozite, plată facturi etc). Banca Transilvania acceptă în proporție de 100% veniturile din salarii. Veniturile din drepturi de autor și dividende sunt luate în calcul în proporție de 90%, în timp ce chiriile sunt ponderate între 85 și 100%, în funcție de vechimea și durata contractelor de închiriere. Creditul maxim acordat este de 50.000 lei, pe o durată de zece ani. Raiffeisen Bank acceptă în proporție de 100% venituri din salarii, pensii, drepturi de autor și activități independente. Restul veniturilor sunt luate în calcul în proporție de 50 – 70%.