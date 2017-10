Chiriile din parcul eolian aduc mai mulţi bani fermierilor decât producţia agricolă

Chiriile din parcul eolian aduc mai mulți bani fermierilor decât producția agricolă

Grupul CEZ vrea să fie un investitor pe termen lung în România. Pe lângă notorietate, parcul eolian de la Fântânele și Cogealac va atrage fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților din zonă, precum și capital pentru fermierul român, bătut de soartă, respectiv de statul român. „Vrem ca grupul CEZ să devină un investitor pe termen lung în România. În continuare, vom aduce fonduri pentru dezvoltarea sectorului energiei regenerabile din regiune. În prezent, mai participăm la elaborarea proiectului extinderii Centralei Nuclear Electrice Cernavodă. Am discutat cu primăriile Constanței și ale localităților din zonă pentru continuarea investițiilor”, a declarat directorul de operațiuni CEZ România, Martin Pacovsky. Drumurile din Fântânele și Cogealac au fost primele investiții ale grupului ceh. Pentru ca cele peste 1.600 de camioane să poată transporta în condiții optime turbinele eoliene (10 - 12 camioane sunt necesare pentru transportarea unei singure turbine), grupul CEZ a construit până în prezent 100 de kilometri de drumuri, din piatră spartă. La final, lungimea totală a drumurilor construite în timpul realizării parcului eolian Fântânele (137 kilometri) va atinge aproape dublul lungimii litoralului românesc, între Capul Midia și Vama Veche. Muncitorii din șantier au folosit aproximativ 950.000 de tone de piatră spartă, pentru a construi drumurile de la Fântânele. „Au fost transportate chiar și 10.000 de tone de material într-o zi, pentru a grăbi lucrările”, a declarat Cosmina Marin, PR & Communication Specialist la CEZ România. Și investițiile nu s-au oprit aici. „Grupul CEZ a modernizat stația de apă de la Fântânele și a conectat-o la rețeaua principală. În plus, compania cehă va co-finanța crearea sistemului de canalizare din zonă. Știm că sistemul de canalizare este o problemă în astfel de comunități mici. De aceea, vom ajuta administrația locală să facă proiectul și să acceseze fonduri europene. De săptămâna viitoare, vom sprijini Primăria Fântânele pentru a realiza un sistem eficient de management al deșeurilor”, a explicat Cosmina Marin. Și educația a fost pe lista investițiilor de la CEZ. Grupul a construit un teren de sport modern chiar în centrul comunei Fântânele, a trimis elevii școlii din localitate într-o tabără de vacanță și mai are în plan acordarea unor burse de merit. Cel mai important, însă, rămâne capitalizarea fermierului din regiune. Terenul este în continuare folosit pentru lucrările agricole, iar partea unde funcționează turbina eoliană este închiriată de la proprietar. Există și un sistem de despăgubire a culturilor afectate de turbinele eoliene. La sfârșitul anului agricol, se face o analiză a zonei afectate de turbină și fermierul este despăgubit. „De cele mai multe ori, agricultorul primește mai mulți bani pe chirie, decât banii pe care i-a obținut de pe urma valorificării producției agricole. Săpăturile nu dăunează mediului, ba mai mult, dacă există piatră, noi o spargem și punem la loc pământ vegetal. Zilele trecute, am descoperit în timpul săpăturilor o sursă de apă. Proprietarul terenului, crezând că vom sista lucrările, s-a rugat de noi să continuăm săpăturile. Chiria reprezintă o sursă importantă de venit pentru fermierul de aici”, a mai spus un reprezentant CEZ România.