Chimpex a finalizat noul terminal de cereale cu o capacitate de stocare de 200.000 tone

Ştire online publicată Marţi, 10 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Investiția de peste 42 milioane euro face parte dintr- un amplu plan de modernizare, prin asigurarea echilibrului perfect ȋntre eficientizarea activității companiei și respectarea normelor atât din România, cât și din țările partenere.Totodată, investiția este parte a angajamentului continuu Chimpex - Ameropa de a oferi servicii de înaltă calitate clienților săi, de a proteja mediul înconjurător, dar și de a asigura un mediu de lucru sigur pentru angajații săi.Terminalul este amplasat ȋn Molul IV din Portul Constanța, Dana 55 și are o capacitate de procesare de peste 3,5 milioane de tone de cereale pe an (grâu, orz, porumb, rapiță, floarea soarelui, etc.). Terminalul este complet automatizat și permite descărcarea simultană a cerealelor din tren, camioane și barje și ȋncărcarea acestora ȋn vase de tip Panamax de până la 100.000 tone (limita maximă permisă ȋn Portul Constanța). Alte facilități oferite de noua construcție sunt: aerisire și monitorizare constantă printr- un sistem electromecanic dedicat, ajustări la ȋncărcare și descărcare și sistem de operare ecologic, dust-free.Pe termen lung, Chimpex are ȋn plan dezvoltarea parteneriatelor pe plan local și internațional, contribuind major la afirmarea poziției de top a României ȋn sectorul de comerț internațional cu cereale. Construirea unui business solid, ȋn concordanță cu mediul ȋn care compania ȋși desfășoară activitatea, cu impact pozitiv ȋn economia națională, constituie obiectiv primordial al operatorului Chimpex.Chimpex se află sub acționariatul elvețian Ameropa Holding ȋncepând cu anul 2012, fiind o companie integră și prosperă, cu o pregnantă expunere internațională. Ameropa Holding și-a ȋnceput activitatea ȋn anul 1948 și deține ȋn prezent birouri, subsidiare și active ȋn țări din 5 continente, fiind unul dintre cei mai importanți traderi de cereale și ȋngrășăminte la nivel global.