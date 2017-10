Chiar şi morţii plătesc impozit forfetar

Chiar și morții plătesc impozit forfetar

Afacerile merg prost. De la începutul anului și până acum, criza le-a tăiat toată vlaga. Colac peste pupăză, de la 1 mai, firmele mari sau mici sunt obligate să achite un impozit forfetar raportat la cifra de afaceri. Prezumția de evaziune Noua obligație fiscală se bazează pe prezumția de evaziune. În concepția guvernanților, nu există firme fără profit. Cele care raportează pierderi sunt evazioniste în realitate. Și-au majorat nejustificat cheltuielile pentru a nu raporta profit și a nu plăti impozit. „Forfetara” va aduce la lumină (adică la bugetul statului) cel puțin o parte din ceea ce fusese ascuns în subteranele economiei, afirmă ministrul Finanțelor, Gheorghe Pogea. Cele mai afectate de noua impunere sunt firmele mici, cu o cifră de afaceri de până la 12.000 de euro. În cazul lor, impozitul forfetar este 500 de euro, adică 4,17% din venituri. La firmele cu cifra de afaceri de peste 30.000.000 de euro, impozitul este de 10.000 de euro, respectiv 0,03%. Micile afaceri fac eforturi disperate să traverseze criza. Sute de mii de persoane fizice, microîntreprinderi, asociații familiale și mici unități asigură o economie de subzistență. Guvernul a decis ca din bruma de venituri, acestea trebuie să achite și impozitul forfetar, iar dacă nu pot, n-au decât să tragă obloanele. În plasa „forfetară” Firma „Plasfiltex” SRL este specializată în vânzarea plaselor de pescuit și a parâmelor. Este singura unitate de profil din Constanța. Deși nu are con-curență, o duce din rău în mai rău. Vânzările au scăzut cu 60% în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, iar pe primele trei luni societatea a înregistrat pierderi, afirmă administratorul Zina Toader. Nu sunt semne că lucrurile se vor îndrepta în viitorul apropiat. Principalii săi clienți sunt companiile portuare, iar acestea au mari probleme din cauza scăderii traficului de mărfuri. Rar mai cumpără vreuna un odgon, o parâmă, un capăt de ață. Chiar și atunci o fac pe datorie, cu credit furnizor. Deși nu mai face profit, „Plasfiltex” va trebui să plătească impozitul forfetar. „Tunsoarea” fiscală „Sand Castel” SRL este specializată în servicii funerare. Patroana Rada Lungulescu, la cei 66 de ani ai săi, muncește cot la cot cu angajații. Are zece lucrători, oameni stabili, cu o vechime de cel puțin 16 ani în firmă. Vânzările au scăzut cu 60 – 70% față de anul trecut, dar ea nu se îndură să renunțe la vreunul. Cum o să plătească „forfetara”, dacă nu va avea profit? Salariile nu pot fi reduse, căci și așa sunt la nivelul minim pe economie. Mai rămâne să umble la prețuri, dar nici acestea nu pot fi majorate prea mult pentru că e concurență mare pe piața serviciilor funerare. Până la urmă, clienții, adică morții, vor trebui să achite impozitul forfetar. Firma „Zandra Styl” prestează servicii de coafură, manichiură, pedichiură și așa mai departe. Cu fiecare an, clienții sunt tot mai puțini. Femeile nu se mai îngrămădesc nici măcar de 8 Martie să se tundă sau să-și facă unghiile. Anul trecut, societatea a plătit un impozit pe profit sub 500 de euro. Anul acesta, chiar de nu va avea profit, va trebui să achite forfetara. Fiscul o va „tunde” vrând-nevrând de 500 de euro. Ignoranți… profesioniști Sondajul ziarului „Cuget Liber” a relevat faptul că mulți dintre micii agenți economici (vânzători de produse alimentare, de legume și fructe, de flori, prestatori de servicii) nici măcar nu au auzit de impozitul forfetar. Unii dintre micii patroni dau dovadă de o ignoranță crasă, necunoscând nici măcar datele de bilanț: cifra de afaceri și profitul. „Știe contabila, ea ține evidența! O să vadă ea dacă putem plăti impozitul ăsta… Cum îi spune?” Pe acești „businessmeni”, când îi va lovi „forfetara”, nici nu vor ști ce i-a pocnit.