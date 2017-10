CFR vrea să dea lovitura pe ruta Bucureşti - Constanţa: 19,9 lei/călătoria

1

Reduceri?

Bai tatutule care lucrezi la marketing,esti platit pentru asta, vezi ce oferte are Hyperion (lasam deoparte conditile,unde sunteti in dezavantaj) si fa comparatia.Sunt multi clienti care se hotarasc in ultima clipa,( a curerit unul pe una,impacari, casatorii,etc( si atunci urca in Hy[erion si dau 40 ron de la Bucuresti la Constranta, si la voi CFR Calatori cat ceretiu?daca nu si-au rezervat anticipat cu nu stiu cat timp inainea?Pai voi asa vreti sa traiti intr-o economie de piata si cu o concurenta din ce in ce mai mare?