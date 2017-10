CFR, reducere de 15%la bilete pentru călătoriile în Europa

1

CFR CALATORI

Ministrul Transporturilor,Ghiocel Iulian Matache , nu aude nu vede dar stie? DNA , sa controleze toate dosarele de achizitii “in totalitate legale” din perioada 2013-2014-2015 de la CFR Calatori? Oare s-a auzit de Secara Vasile(inculpat), Dorobantu Valentin(dirijorul trenurilor pe la REGIOTRANS Bv.), Carmen Maria Popescu(“regina achizitiilor” de la CFR Calatori), Miu Ileana(director economic),Liliana Constantinescu(sef oficiu juridic),Claudiu Dumitrescu(fost membru CA,inculpat), Alexandrina Gatej(fosta presedinte CA),Dana Galben Rachila(membru CA pe viata?),Gavris Teodor(inculpat), Nita Robert, Timis Bogdan, Protopopu Gabriel Telu(inculpat),Berindean Nicolae(inculpat),Szentes Iosif(manager privat la CFR Calatori,lasat de Dorobantu si Secara sa pastoreasca ce a mai ramas din societate) Litra Marcel,Mantoiu Cornel ,Zaharia Adrian, etc? Dar pe unde “zace” raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea “ireprosabila” a unora de mai sus in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie? Ulterior, fostul ministru, Ioan Rus l-a impus ca manager general pe udemeristul Iosif Szentes. Acesta s-a remarcat in anii trecuti prin faptul ca impreuna cu fostul director general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu zis “SMART”, in prezent dirijorul trenurilor private de la Regiotrans Brasov si ulterior cu Vasile Secara,in prezent inculpat , au tesut mersul trenurilor in interesul companiilor private de transport feroviar de calatori, punand astfel umarul la ruinarea companiei de stat. …Cei care au condus CFR Călători în ultimii ani…cum ar fi si Valentin Dorobanțu, au fost preocupați să falimenteze compania de stat. Singura lor grijă a fost să umfle conturile „băieților deștepți” de la calea ferată prin subvenții foarte mari, în timp ce compensațiile pentru CFR Călători erau tot mai modeste în raport cu numărul călătorilor. În același timp, în 2012 și 2013, fostul director general Valentin Dorobanțu a depus eforturi susținute ca mersul trenurilor să fie intocmit în funcție de interesele băieților deștepți de la calea ferată, cedând astfel o serie de trasee rentabile ale CFR Călători în favoarea operatorilor privați de transport feroviar de persoane,in asa fel incat Regionale ca Bucurestiul si Brasovul sa ajunga “in sapa de lemn”? Mai tarziu, echipa de conducere a CFR Călători, în frunte cu directorul Vasile Secară, omul ministrului transporturilor, Ioan Rus, a tesut un nou mers al trenurilor , prin care o serie de rute rentabile, care aduc foarte mulți bani companiei CFR Călători, au fost cedate către operatorii privați. Directori de la stat, garantați de privați. Președintele Comitetului director al CFR Călători, Vasile Secară, era “ajutat” în demersul de cedare a rutelor rentabile către operatorii privați de către unul dintre membrii Comitetului director de atunci- Iosif Szenteș, cel care împreună cu Valentin Dorobanțu au întocmit mersul trenurilor din decembrie 2012 si 2013, prin care operatorii privați de transport feroviar de călători au fost favorizați în detrimentul CFR Călători…” Practic, prin inginerii financiare a căror legalitate ne cam scapă(poate ne lamureste directorul de la Transporturi, Claudiu Dumitrescu), pentru anul 2010 REGIOTRANS a încasat o subvenție de 126.178.130 RON, REGIONAL a primit 17.155.110 RON, iar TRANSFEROVIAR Grup SA a beneficiat de 8.841.040 RON. Culmea ironiei și golăniei! Și tot culmea e că adunate dau aproximativ 152.174.280 RON adică 79% din suma de 192.384.000 RON care cică s-a obținut din restructurarea CNCF CFR SA. Păi destul de clar nu? Făcând puțin istoric, aflăm că statul român a dezvoltat firmele private finanțându-le în perioada 2008-2010 cu suma totală de 216.743.350 RON (45.805.000 RON în 2008, 57.345.000 RON în 2009 și 126.178.130 RON în 2010), numai în cazul REGIOTRANS SRL. Adunate dau vreo 51 milioane EURO , gaură la bugetul de stat. Dacă adăugăm și subvențiile primite de REGIONAL – 23.612.110 RON (6.457.000 RON în 2009 și 17.155.110 RON în 2010), respectiv 8.841.040 RON primită de TRANSFEROVIAR Grup SA în 2010, rezultă bani dați de stat pe prosperitatea privaților în sumă de 249.196.500 RON , adică aproximativ 58 milioane EURO. Sigur, oamenii de afaceri vor sări în sus și vor spune că sumele astea sunt primite pentru un serviciu social, dar atâta timp cât finanțarea este asigurată de stat pentru trenuri care circulă goale și nu le verifică nimeni dacă chiar fac numărul de kilometri pe care-l pretind iar veniturile proprii tind spre zero absolut, nu prea înțelegem cum e denumită chestia asta o AFACERE? Am ajuns in 2015 si se pune intrebarea, cate sute de milioane de euro s-au dus pe “apa sambetei” la transportatorii ferovoari de calatori privati din subventii dar mai ales din contractele de achizitii de tot felul, atribuite cu incapatanare acestora de autoritatea contractanta , CFR Calatori? DNA , aveti cuvantul…