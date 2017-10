CFR Marfă începe procedura de reorganizare

Prezent în județul Constanța cu ocazia desfășurării seminarului „Strategii de dezvoltare a transportului feroviar”, ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Venus, Liviu Bobar, directorul general al Societății Naționale de Transport de Marfă „CFR Marfă”, a prezentat obiectivele pe care le are de îndeplinit societatea până la sfârșitul acestui an, primul de după integrarea României în Uniunea Europeană. Astfel, potrivit acestuia, obiectul principal va fi consolidarea poziției de lider pe piața transporturilor feroviare din România și menținerea în primele șapte locuri în Europa. Pentru realizarea acestui obiectiv, Liviu Bobar a precizat că se va încerca menținerea unui echilibru financiar prin obținerea de profit, știută fiind concurența pe care o generează celelalte moduri de transport și operatorii feroviari privați. Strategia stabilită în acest scop are în vedere punerea în aplicare a măsurilor pentru reducerea cheltuielilor de exploatare și a celor pentru reducerea cheltuielilor cu taxa de acces pe infrastructură. CFR Marfă, hotărâtă să renunțe la intermediari Tot în sensul consolidării poziției de lider, va avea loc și o reorganizare a departamentelor de marketing și comercial în scopul creșterii calității serviciilor pentru clienți, asigurarea flexibilității în ceea ce privește negocierea și încheierea contractelor și micșorarea timpului de feed-back. „Printre măsurile care vor duce la punerea în aplicare a acestor decizii avem în vedere organizarea structurii centrale în compartimente de coordonare generală și crearea unui Oficiu de Vânzări structurat pe piețe de mărfuri, organizarea structurii teritoriale în centre comerciale de vânzări și deschiderea de reprezentanți la administrațiile feroviare care prezintă interes pentru CFR Marfă, cu precădere în țările limitrofe Mării Negre și pe coridorul IV”, a declarat Liviu Bobar. Un alt aspect vizat este dezvoltarea unui nou model de costuri. Astfel, directorul a precizat că, în ceea ce privește măsurile pentru respectarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate privind transportul feroviar de marfă, ele se vor rezuma la îmbunătățirea rețelelor naționale feroviare, asigurarea unei compatibilități între infrastructură și materialul rulant și creșterea nivelului de performanță și calitate a serviciilor. În aceste condiții se urmărește încheierea unui contract de colaborare pentru fluidizarea traficului în stațiile de frontieră dintre Ungaria și România, modernizarea parcului de vagoane și locomotive, implementarea unor noi sisteme informatice și punerea în aplicare a recomandărilor UE pentru dezvoltarea unui transport durabil. 