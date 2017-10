CET sapă groapa sistemului centralizat de termoficare

2

Adevaratele intrebari.

Dragul meu ziarist sau cetatean ce ai scris aceste randuri..... 1. De la poarta Cet-ului pleaca doua magistrale....sunt doua tevi enorme, ca sa intelegi, care strabat orasul pana la punctele termice ce apartin de Radet......ele apartin tot Cet-ului..te intreb de ce? La Bucuresti, de la poarta Cet-urilor toate, dar absolut toate tevile, conductele, apartin Radet-ului...De ce?Iti dai seama cati bani trebuie ptr schimbarea sau repararea sutelor de km de teava? 2. Radet Constanta are mai multi angajati decat Cet? De ce? 3. De un an de zile la Cet este un nou director! Nimeni nu stiu cine e, de unde a venit, ce competente are! Ca nu are.... De ce? 4. Ai intrebat pe amaratii aia la ce pericole se expun cand intra in subteran, intre sobolani si gaze, bacterii, fecale etc? 5. Stii ce salarii au muncitorii de la Cet? Acestea sunt adevarate teme ale unei probleme nationale, in privinta producerii si distributiei de agent termic.....nu faptul ca unii sparg strada, la munca !