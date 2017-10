CERTIFICATUL ENERGETIC, lovitură cruntă pentru piaţa chiriilor din CONSTANŢA

CERTIFICATUL ENERGETIC, lovitură cruntă pentru piața chiriilor din CONSTANȚA

Toți proprietarii sunt obligați să obțină un certificat energetic; prețurile nu sunt însă chiar de neglijat; în funcție de suprafață, acestea pot ajunge și la câteva sute de euroConstanța nu este nici pe departe un oraș în care închirierile de locuințe respectă întocmai litera legii. Teoretic, cine obține venituri din această „activitate” ar trebui să aibă un contract înregistrat la Fisc și astfel să i se rețină o anumită sumă din chiria primită lunar. Practic…Estimările arată că doar în jur de 10% dintre proprietarii constănțeni care închiriază intră în legalitate, și asta deoarece mari beneficii nu au, iar de controlat nu are cine și cum să-i controleze. Majoritatea celor care se conformează au de regulă chiriași ce primesc de la angajator o anumită sumă de bani special pentru acest lucru (și astfel, pentru a justifica banii solicitați, au nevoie de contractul înregistrat la Fisc), sau intenționează să contracteze împrumuturi bancare, iar un venit suplimentar le mărește șansele să obțină banii necesari.În rest, constănțenii care se conformează legii fac acest lucru în principiu pentru că nu vor să aibă mari bătăi de cap cu potențialii chiriași rău - platnici, însă aceștia reprezintă excepția. Un nou „bir”, așa cum este perceput certificatul energetic, obligatoriu din această vară, îi va pune însă pe gânduri pe cei care poate intenționau să declare și venitul obținut din închiriere.Vânzătorii, singurii puși la cheltuialăDeocamdată, la nivelul județului Constanța numărul celor care au solicitat eliberarea unui certificat energetic, și care intenționează să închirieze, este extrem de mic. Dacă majoritatea agenților imobiliari care se ocupă de vânzări au apucat să vadă un astfel de document, cei care intermediază strict închirieri mai au de așteptat. Cu siguranță, spun ei, nici începerea noului an universitar, cu avalanșa de studenți tipică fiecărei toamne, nu va aduce mari schimbări. Suma pe care ar trebui să o scoată proprietarii din buzunare strict pentru certificatul energetic nu este foarte mare - câteva sute de lei pentru o locuință cu o suprafață nu tocmai impresionantă, însă având în vedere că cel puțin deocamdată practic nu este obligatorie pentru închirieri, proprietarii așteaptă.„Nu e o cheltuială foarte mare, dar dacă nu se înregistrează contractul de chirie, nimeni nu are niciun interes să obțină un certificat energetic. Chiriașii ar putea schimba lucrul acesta, pe viitor. Dacă din ce în ce mai mulți ar cere certificatul, pe de o parte să-și dea și ei seama cam cât de mult ar urma să plătească încălzirea pe timpul iernii, care ajunge uneori la sume fabuloase, atunci fie că e declarat sau nu contractul, proprietarul ar avea interesul să plătească certificatul, pentru a fi sigur că găsește într-un interval de timp mai scurt chiriaș. Dar e cale lungă până atunci”, a precizat un agent imobiliar din Constanța.De luna trecută, toți proprietarii care doresc să vândă sau să închirieze o locuință sunt obligați să ofere potențialului client o copie a certificatului energetic, iar după semnarea contractului, să-i predea originalul.Certificatul energetic indică clasa energetică în care se încadrează apartamentul pe care proprietarul vrea să îl închirieze. O locuință este încadrată într-o anumită clasă energetică - A (cel mai mic consum energetic), B, C sau D - în funcție de criterii ca existența anvelopării, a repartitoarelor de căldură, calitatea și dimensiunea geamurilor, existența temporizatoarelor de curent electric pe scara blocului etc.