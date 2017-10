Certificate de marinar dubioase pe nave care fac escală în portul Constanţa

Certificate de marinar dubioase pe nave care fac escală în portul Constanța

Campania împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign), care fac escală în porturile de la Marea Neagră, continuă. Astăzi, echipele de control și-au continuat vizitele la bordul navelor din porturile Constanța și Midia. Iată câteva dintre neregulile constatate la unele dintre navele inspectate: certificate de marinar dubioase, lipsa contractelor de muncă sau contracte sub standardul stabilit, pentru navigatori, de Organizația Internațională a Muncii.Black Sea Campaign este organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Ea beneficiază de sprijinul sindicatelor docherilor și al autorităților navale din țările respective.