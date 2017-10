Certificat de respect faţă de marinari

1

Propaganda

Dnule Ion faci publicitate f mare Arpinavului? 2 din 3 articole sunt legate orescum de Arpinav. E firma in foame de oameni sau de companii? Sunt navigator, am 12 ani pe mare, la Arpinav am incercat sa dau un interviu, dar dra secretara era cam nervoasa(probabil in perioada menstruatiei sau . . .), m-a luat la 2 pazeste si am plecat, eram progamat sa discut cu dnul Beizadea la 1130 si ea ma certa ca n-am rabdare. Am ajuns cu 5min m devreme, am asteptat linistit 15min, dar dupa 30min mi s-a urcat la cap. Asta se intampla in 2007 cand slava domunului era de munca pe piata. Oricum si acum este de munca daca ai experienta pe nave specializate. La companiile mari/bune sunt conditii bune d viata la bord. Respect, Adi