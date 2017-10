Certificarea declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant bagă în ceaţă sectorul privat

Cheltuială inutilă pentru întreprinzători

Certificarea declarațiilor fiscale anuale de către un consultant bagă în ceață sectorul privat

Guvernul a dat o nouă lovitură mediului privat. Astfel, din 2010, firmele din România trebuie să suporte o nouă cheltuială în plus și anume încheierea unui contract cu un consultant fiscal, pentru a certifica declarația privind impozitul pe profit, chiar dacă a fost întocmită și verificată, în prealabil de un expert contabil. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 83 din ordonanța de guvern nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2010, „declarațiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condițiile legii, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditare.” Legea impune agenților economici costuri suplimentare, ca urmare a solicitării unor certificări inutile. O astfel de măsură este contrară cerințelor Comisiei Europene de simplificare a birocrației cu până la 25% până în 2012. Certificarea, o aberație! Modificarea nu face decât să lovească și mai mult în întreprinderile mici și mijlocii care sunt și așa la marginea prăpastiei, din cauza scăderii consumului și introducerii impozitului minim pe profit. În actualele condiții, mediul de afaceri estimează încă 100.000 de falimentări, pe lângă cele 240.000 de anul trecut. „Modificarea este o aberație, mai ales în actualele condiții, când statul ar trebui să susțină sectorul privat prin simplificarea procedurilor, nu printr-o birocratizare a structurilor. Ea a fost gândită pentru societățile medii spre mari. Pentru societățile mari nu este obligatorie, din moment ce există auditarea. Nici noi, ca instituție patronală nu ne putem permite să impunem noi taxe membrilor. Nu poți să vii cu astfel de cheltuieli și să îngropi micile societăți”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Navigație (CCINA) Constanța. În continuare, IMM-urile trebuie să plătească și ele pentru certificarea declarației privind impozitul pe profit. „Nu mi se pare corect ca un consultant fiscal să certifice o declarație deja vizată de un expert contabil. Cheltuiala este inutilă din punctul meu de vedere. Am vorbit cu mai mulți consultanți fiscali și toată lumea știe un singur lucru: să pună o ștampilă și să încaseze bani. O parte nici nu fac vreo verificare. Așa că partea cu corectatul greșelilor pică din start. În teorie sună frumos, însă pusă în practică, modificarea nu pare deloc eficientă”, a explicat Daniel Sava, mic întreprinzător constănțean. Administrațiile fiscale primesc și declarații necertificate „Este o măsură fără nici un fel de reglementări suplimentare. Spre exemplu, în cazul în care dorești înregistrarea acestei declarații fără a fi certificate de către un consultant fiscale, atunci administrația o înregistrează și nu există o sancțiune pentru faptul că lipsește o parafă”, a precizat Andreia-Maria Cernat, consultant fiscal din Constanța. Însă ar putea exista o sancțiune „neoficială”: firmele care depun declarația privind impozitul pe profit fără a fi certificată sunt mai predispuse la controale în acest an. Până în prezent, consultanții intervievați nu au semnat niciun contract de certificare. 25 aprilie 2010 este data limită pentru depunerea declarației privind impozitul pe profit, de către agenții economici din România. Muncă mai puțină pentru instituțiile statului De ce a fost introdusă o astfel de procedură fiscală? În primul rând pentru „ușurarea” muncii instituțiilor abilitate. „Modificarea trebuia aplicată de mai demult. Obligativitatea certificării declarațiilor anuale de impozit pe profit este prevăzută într-o ordonanță de guvern din 2007, dar s-a amânat termenul. Practic, sunt eliminate declarațiile făcute de contabili, care nu au competența necesară, și sunt reduse erorile”, a declarat Adriana Damian, directorul adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța. Totuși, consultantul fiscal va urmări să apere interesul celui care îl plătește, adică agentului economic, și nu interesul statului.