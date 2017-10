CERONAV va avea un jubileu cu strălucire mondială

Evenimentul cel mai important din shipping-ul românesc, în acest an, este aniversarea a 40 de ani de existență a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Înființată în anul 1976, cu doi ani înainte de adoptarea STCW (Convenția internațională privind standardele de instruire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori), instituția de învățământ marinăresc din România este una dintre cele mai vechi din Europa și din lume, dacă nu cumva prima, a declarat directorul general Ovidiu Sorin Cupșa, în cadrul conferinței de presă organizate ieri, 22 martie 2016.Jubileul va căpăta o strălucire mondială. La sărbătoarea organizată în zilele de 16 și 17 iunie 2016, la Constanța și București, va fi prezent Kitack Lim, secretarul general al Organizației Maritime Mondiale (IMO), însoțit de doi șefi de divizie. „Este prima vizită oficială în țara noastră a unui secretar general al acestui organism al Națiunilor Unite. Prezența lui subliniază importanța pe care IMO o acordă României maritime. Chiar dacă nu mai avem flotă, țara noastră deține o rețea importantă de porturi maritime și fluviale și furnizează 3% din ofițerii flotei maritime mondiale” - a precizat Cupșa.La acestea, spunem noi, ar mai trebui adăugate: o rețea de instituții de învățământ marinăresc moderne (din care fac parte Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă din Constanța, Colegiul Nautic și CERONAV), o rețea de companii de crewing care fac legătura cu piața internațională a muncii; o industrie navală performantă - cu nouă șantiere navale active - situată printre primele cinci din Europa.Pe data de 17 iunie 2016, Kitack Lim va rosti o cuvântare în Parlamentul României cu tema: „Rolul strategic al României în transportul naval internațional.” Va fi un prilej pentru parlamentarii și guvernanții noștri, dar mai ales pentru ministerele Transporturilor, Muncii și Finanțelor să își amintească de existența navigatorilor, o categorie socială căruia statul român i-a distrus locurile de muncă, dar care reușește să supraviețuiască și - culmea! - să aducă circa 300 de milioane de euro pe an, în țară, din salarii, adică mai mult decât unele industrii.Cu ce realizări întâmpină CERONAV jubileul? În primul rând trebuie evidențiat portofoliul de circa 200 de cursuri acreditate pentru navigația pe mare, pe apele interioare, pentru activitățile de la uscat și din sectorul of-shore. Puține centre similare din lume se pot lăuda cu o ofertă atât de largă, a precizat Cupșa.Este foarte important pentru navigatorii români să găsească acasă, în țară, cursurile de care au nevoie pentru a accede în flotele lumii. Mai mult, le găsesc la prețuri cu 50% mai mici decât în Europa de Vest.O altă realizare de marcă este existența unor dotări la nivelul celor mai performante centre de pregătire din lume. Infrastructura educațională a CERONAV este în continuă dezvoltare. Valoarea investițiilor aprobate pentru anul 2016 se ridică la 41,482 milioane de lei.Dintre investițiile aflate în derulare amintim:- sediul de la Galați (valoare totală: 8,398 milioane de lei), care va fi finalizat în septembrie 2016;- complexul nautic de instruire practică și informare de la subunitatea din Galați (2,624 milioane de lei), cu finalizare în mai 2016;- parcarea pentru cursanți și împrejmuirea accesului la baza de instruire din Constanța (1,34 milioane de lei);- un simulator de navigație Integrated Bridge Sistem dotat cu echipament Dinamic Position (valoare estimată la 5,58 milioane de lei);- bărci speciale pentru aplicații practice conform cerințelor STCW/IMO - barcă Free Fall cu ansamblu de ridicare (valoare estimată: 743 mii de lei), barcă Fast Rescue cu pivoting davit (865 mii de lei), barcă TEMPSC cu grui platformă (470 mii de lei);- simulator pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe apele interioare, precum și pentru misiuni de intervenție în situații de urgență, care să conțină minimum trei tipuri de nave și minimum cinci zone de navigație, care va intra în dotarea centrului de la Galați (valoare estimată: 4,960 milioane de lei);- simulator mașină MC90V și DFDE21-5+1, necesar în compartimentul de inginerie și nave speciale de la CERONAV Constanța (valoare estimată: 4,960 milioane de lei);- Simulator pentru operațiuni de încărcare - descărcare mărfuri lichide periculoase (valoare estimată: 1,860 milioane de lei).Totodată vor fi realizate studiile de fezabilitate pentru: extinderea și modernizarea clădirii din strada Pescarilor; îndiguirea și prelungirea pontonului de la baza de instruire; campusul de la baza de instruire.Stimații cititori, investițiile CERONAV sunt răspunsul la întrebarea: „Unde se duc banii marinarilor?” Fără aceste investiții, România nu ar putea pregăti noile generații de navigatori, iar generațiile vechi nu ar mai putea rămâne pe piață sau ar trebui să cheltuiască mult mai mult pentru perfecționarea lor.Și pentru că veni vorba de generațiile vechi, trebuie reamintit că mii de marinari sunt în pericol să nu poată naviga de la 1 ianuarie 2017. Actualele brevete și certificate de capacitate ale navigatorilor din shipping-ul mondial sunt valabile până la 31 decembrie 2016. Pentru reconfirmarea lor, marinarii trebuie să facă cursuri speciale.Noile reguli au fost impuse de modificările aduse STCW (Convenția internațională privind standardele de instruire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori), prin amendamentul de la Manila.„Din estimările noastre, între 15.000 și 16.000 de brevetați sunt activi, navigă. Dintre aceștia, circa 6.000 au făcut cursurile. Mai sunt doar nouă luni până la termenul limită. Facem apel la navigatori să se programeze cât mai repede la cursuri, să nu amâne până în ultima lună a anului. Am decis să nu întrerupem cursurile în luna august, pentru a veni în sprijinul navigatorilor. În plus, vom organiza serii de cursanți cu grupurile trimise de companiile de crewing” - a spus Cupșa.