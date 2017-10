CERONAV pregăteşte alte două proiecte europene

CERONAV pregătește alte două proiecte europene

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV pregătește două noi proiecte europene: „Quality Assurance and Quality Control for Inland Waterway Education and Training - QAQC IWET” și „European Maritime Education and Training Platform – EMET”. Proiectele vor fi implementate în următorii trei ani, alături de parteneri din Olanda, Germania, România, Estonia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Slovacia și Serbia.Finanțarea este asigurată prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea Cheie - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Bugetul total estimat pentru cele două proiecte este de aproximativ 55.000 euro, contribuția CERONAV fiind de 20%.„Implicarea CERONAV în proiecte care au ca scop elaborarea unui sistem armonizat de control și asigurare a calității în sectorul instruirii personalului navigant fluvial este mai mult decât firească având în vedere experiența de aproape 40 de ani în domeniul vizat. Pe de altă parte, proiectul EMET este primul proiect ce va fi implementat de CERONAV în domeniul maritim, toate cele 12 proiecte anterioare concentrându-se în special pe sectorul fluvial. Ideea creării unei platforme comune de educație și instruire alături de parteneri din țări cu tradiție maritimă precum Olanda, Marea Britanie, Portugalia este salutară în sensul diseminării nemijlocite a informațiilor și al valorizării și capitalizării rezultatelor de care dispunem în acest moment la nivel european și internațional” - a declarat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.