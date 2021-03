CERONAV organizează cursul „Manevra ambarcațiunilor cu vele”

Ambarcațiunea de agrement cu vele și motor „Speranța”, lansată la apă în luna decembrie 2019 de către CERONAV, corespunde standardelor mondiale actuale de pregătire ale navigatorilor pasionați de navigația cu vele. „Speranța” este un velier de clasă A pentru zona maritimă, dar și pentru ape interioare, dotat cu echipamente moderne privind navigația, comunicațiile și siguranța. Ambarcațiunea are o lungime de 9 m, lățimea maximă de 2.8 m, randă și foc cu suprafață velică de 40 mp și o capacitate maximă la bord de șase persoane. „Solicitările pentru cursul manevra ambarcațiunilor cu vele sunt în continuă creștere în România. Acest curs se adresează pasionaților care doresc să se autorizeze pentru a putea conduce veliere. Navigația cu vele este o activitate de agrement, care combină efortul fizic și cunoștințele tehnice, pe care CERONAV și-a propus să le furnizeze la cel mai înalt standard”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, director general CERONAV și ambasador maritim IMO.





CERONAV va organiza cursul necesar obținerii certificatului internațional de conducător ambarcațiuni de agrement clasa S (sailing), care conferă titularului dreptul să navigheze cu ambarcațiuni cu vele. CERONAV organizează cursuri de operator GMDSS și de conducător de ambarcațiune de agrement, categoriile A, B, C, D, necesare obținerii unei categorii de permis internațional de tip ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft). Certificările obținute sunt obligatorii pentru obținerea dreptului de a conduce ambarcațiuni cu vele.





Începând cu luna martie 2021, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează un nou curs de pregătire pentru manevra ambarcațiunilor cu vele, se arată într-un comunicat de presă. Cu un portofoliu de 258 de cursuri acreditate, CERONAV pregătește zilnic sute de navigatori, având în acest moment cea mai mare ofertă de training din Europa pentru personalul navigant maritim, fluvial și off-shore.