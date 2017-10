CERONAV găzduieşte conferinţa IASST

CERONAV găzduiește conferința IASST

În perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2017, Centrul Ro-mân pentru Pregătirea și Per-fecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV organizează cea de-a 71-a Conferință a International Association for Safety and Survival Training (IASST), se arată într-un comunicat de presă.CERONAV este una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire maritimă din lume și membru cu drepturi depline al International Association for Safety and Survival Training, din anul 2004.În 40 de ani de existență, prin natura activității, CERONAV s-a concentrat asupra pregătirii și perfecționării personalului navigant, ținând pasul cu ritmul accelerat pe care l-a impus dezvoltarea cerințelor pieței, prin echipamente noi și competitive, aproape de realitatea de la bord.„Schimbul de informații acumulate în ceea ce privește siguranța pe mare a personalului navigant, contribuie la identificarea chestiunilor sensibile privind optimizarea tehnicilor de supraviețuire pe mare. Acesta este și motivul pentru care CERONAV participă activ la eforturile IASST de a îmbogăți spectrul larg de cunoștințe necesare în domeniul siguranței și supraviețuirii”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, directorul general CERONAV, ambasador maritim IMO.IASST este o asociație fondată în anul 1980, al cărei scop este acela de a îmbunătăți continuu tehnicile de răspuns în cazurile de urgență, prin încurajarea schimbului de cunoștințe și experiență între furnizorii de training din domeniul siguranței pe mare. Membrii acestei asociații provin din mediul profesional naval: comandanți, șefi mecanici, piloți maritimi, personal din centrele de coordonare a salvării în caz de naufragiu, dar și reprezentanți din industria de offshore sau a centrelor de pregătire și perfecționare pentru personalul maritim. Aceștia provin din peste 47 de țări din America, Europa, Asia, Africa și Australia.Acest spectru larg de cunoștințe acumulat din diverse domenii, per-mite Asociației să ofere o capacitate de expertiză unică în domeniul echipamentelor de siguranță și salvare, dar și al tehnicilor de pregătire în domeniul siguranței și supraviețuirii.Evenimentul vine să certifice poziția importantă pe care CERONAV o deține în cadrul organizației, profesionalismul și evoluția constantă, probate prin optimizarea standardelor de pregătire și îndrumare practică, calitatea deosebită a serviciilor de instruire si facilitățile moderne de care dispune.