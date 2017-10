CERONAV deschide cursurile pentru personalul offshore

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV lansează, astăzi, oficial, cursurile pentru personalul offshore: OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization), BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training), FOET (Further Offshore Emergency Training) și HUET (Helicopter Underwater Escape Training) și F-HUET.Evenimentul are loc în prezența lui Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a pre-ședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, și a unor parlamentari.