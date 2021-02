CERONAV coordonează un nou proiect european

Proiectul intitulat DERIN - Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation - are o durată de 24 de luni (1 martie 2021 – 28 februarie 2023) și un buget de 179.995 euro.





„În urma unui riguros proces de evaluare, DERIN se numără printre cele cinci proiecte selectate pentru finanțare dintre cele treizeci de propuneri depuse. Proiectul a reunit un consorțiu alcătuit din șase țări partenere (România, Bulgaria, Croația, Olanda, Letonia și Estonia), care vor avea o contribuție semnificativă în optimizarea formării digitale și a evaluării personalului din transportul naval, printr-un nivel crescut de competențe digitale ale profesorilor. Întrucât partea teoretică a instruirii este aproape complet disponibilă în format digital, proiectul DERIN se va concentra asupra instruirii practice, pentru ca măcar un anumit procent din aceasta să fie mutat în mediul digital”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, director general al CERONAV și ambasador maritim IMO.





Parteneriatul constă dintr-o școală VET, trei centre de formare maritimă și pe căi navigabile interioare, pe cont propriu sau ca parte a unor universități tehnice maritime, o instituție de învățământ și cercetare care operează la nivel mondial și o instituție de învățământ superior.





În cadrul acestui proiect CERONAV va identifica oportunitățile de îmbunătățire a capacităților instituționale și cooperarea transnațională pe mai multe niveluri a instituțiilor VET, în vederea succesului educațional și recunoașterii nivelului de calificare în interiorul și peste granițele naționale, pentru a asigura accesul la instrumente și tehnologii digitale pentru fiecare student sau formator.





În prezent, CERONAV asigură cu succes pregătirea teoretică și practică a personalului din sectorul maritim, fluvial, portuar și industria offshore, în conformitate cu legislația națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare, peste 90% din personalul pregătit în cadrul CERONAV, fiind angajat de către companiile de navigație din străinătate, precizează comunicatul de presă.





Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se pregătește pentru coordonarea și implementarea unui nou proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, derulat prin Programul Erasmus+, se arată într-un comunicat de presă.