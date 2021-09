CERONAV a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire a navigatorilor de pe plan mondial (II)

- Fiind o instituție extrabugetară, veniturile CERONAV depind de piața marinarilor. Potrivit statisticilor, în acest moment, în rândul organismelor de certificare a pregătirii marinărești, România și Bulgaria au cele mai mici taxe din Uniunea Europeană. Aceasta se datorează și faptului că CERONAV prestează și alte tipuri de servicii aducătoare de venituri, astfel încât presiunea asupra taxelor de curs să nu crească. Aceasta ne-a permis ca, în intervalul de nouă ani, să operăm o singură ajustare a prețurilor, la începutul anului 2019. Este vorba de o majorare de 20%, determinată de creșterea inflației și devalorizarea leului în raport cu euro.- Am avut, dar mai puțini decât înainte de pandemie. Cursanții străini continuă să vină, mai ales cei din zona off-shore. Ne așteptăm ca, odată cu reducerea restricțiilor sanitare, numărul lor să crească începând din anul 2022, deoarece, în momentul de față, CERONAV este bine consolidată pe piața internațională.- Suntem într-un proces continuu de acreditare de noi cursuri. Ultima statistică, care datează de acum câteva săptămâni, arată că avem peste 258 de tipuri de cursuri, ceea ce reprezintă un volum uriaș pentru piața pregătirii marinărești din Europa. În calitate de vicepreședinte al Organizației Europene de Training EDINNA, cunosc bine centrele de pregătire de pe continentul nostru și ofertele lor. În momentul de față, CERONAV are cea mai mare ofertă de cursuri destinate navigatorilor.- În privința ofertei de cursuri, CERONAV este pe primul loc în Europa. În ceea ce privește activele, dotările sale, de asemenea are cea mai mare bază de instruire de pe continent. Cât privește certificările, instituția n-a avut nicio problemă în intervalul de nouă ani de când am preluat conducerea ei și nici de-a lungul celor 45 de ani de existență. Toți navigatorii români au fost instruiți în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale. Calitatea forței de muncă marinărești pregătită de CERONAV este apreciată pe piața internațională. Pot afirma fără să greșesc: da, mi-am ținut promisiunea făcută în 2013! Mai mult, CERONAV este într-o dezvoltare continuă. Deși a investit foarte mult până în prezent, investițiile pe care le va face începând din acest an sunt cele mai mari din istoria sa.