CERONAV a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire a navigatorilor de pe plan mondial (I)

- Mă bucur că îmi reamintiți acel moment, pentru că este important să vezi de unde ai plecat și cum ți-ai respectat promisiunile. Din punct de vedere al strategiei, investițiilor și dezvoltării CERONAV, echipa care a preluat conducerea instituției, în 2012, și-a atins aproape toate obiectivele, unele dintre ele fiind în curs de realizare. Singura chestiune care în acel moment era la nivel de studiu se referă la transformarea instituției într-o companie națională. Atunci, consideram că, printr-o astfel de transformare, CERONAV va avea o mai mare capacitate de a lua decizii pe plan comercial, pentru a realiza venituri mai mari. În urma efectuării master-plan-ului pe care îl promisesem, am renunțat la ideea companiei naționale, ajungând la convingerea că statutul de instituție publică este mai adecvat misiunii CERONAV, în calitate de organism de certificare. În schimb, din punct de vedere managerial, am acționat într-un fel sau altul ca o companie, fiind instituție extrabugetară, care se autofinanțează. Am acționat în sensul extinderii prezenței CERONAV pe piața internațională a forței de muncă marinărești și a transformării sale dintr-un centru național de pregătire în unul internațional, chiar dacă activitatea noastră de bază rămâne cea de pe plan național. Am pătruns pe piața off-shore, ne-am dezvoltat pe segmentul fluvial, am intrat pe piața cursurilor profesionale cerute de companiile de navigație, altele decât cele obligatorii. În acest moment, pot afirma, fără falsă modestie, că suntem cea mai performantă instituție publică, cel puțin din Ministerul Transporturilor. În perioada de nouă ani de la preluarea conducerii de către echipa noastră managerială, am triplat activele CERONAV. Valoarea ei de piață a crescut de trei ori în acest timp. Investițiile pe care le-am realizat în această perioadă de timp au făcut din CERONAV una dintre cele mai prestigioase organisme de certificare la nivel mondial. În Europa, suntem organismul de certificare cu cea mai mare ofertă de cursuri, iar din punct de vedere tehnic, deținem una dintre cele mai moderne baze de pregătire din lume.



- Unul dintre produsele „made în România” și care se exportă în proporție de aproape 100%, este competența în navigația maritimă. CERONAV are o contribuție majoră nu doar la „fabricarea” acestui produs, dar îi asigură și „service-ul” pe întreaga perioadă de exploatare. Câte astfel de „produse” ați „livrat” și „revizuit” în 2021 și care este evoluția față de anul trecut?



- Față de anul 2020, evoluția este pozitivă. Pandemia Covid-19 a determinat mulți armatori să își îndrepte atenția spre navigatorii români și cei din Europa de Est, în condițiile în care recrutarea navigatorilor din Asia de Sud a fost mult restrânsă din cauza problemelor sanitare ale statelor din acea zonă și a restricțiilor de deplasare impuse de diferite țări ale lumii. În primul semestru al anului am depășit numărul de 20.000 de cursanți. Până la finalul anului vom depăși cu câteva zeci de procente numărul cursurilor organizate anul trecut. Pentru CERONAV, 2021 se dovedește a fi un an bun. Am avut un mare avantaj, reușind să ne adaptăm din mers la sistemul de predare a cursurilor pe platforma on-line. Spre deosebire de alte centre de pregătire din Europa, care au fost închise sau ale căror liste de așteptare au fost de luni de zile pentru ca marinarii să poată fi certificați, la CERONAV nu au fost situații în care perioada de așteptare să fie mai mare de o lună. În cazul urgențelor, am organizat grupe suplimentare, am suplimentat locurile, am asigurat, continuu și cu celeritate, rezolvarea tuturor cererilor marinarilor, pentru că principalul nostru obiectiv este ca acești oameni să fie ajutați să plece pe mare. Nu vrem ca noi să fim motivul pentru care marinarii nu ajung pe mare, pentru că n-au obținut certificările la timp. Dimpotrivă, vrem să fim un factor proactiv în angajarea lor.



(Va urma)