CERONAV a devenit furnizor de know-how pentru centrele din Europa

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va coopera cu Maritime Safety and Survival Training Centre din Islanda în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers”, se arată într-un comunicat de presă al instituției. Proiectul este finanțat prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții - Leonardo da Vinci.Cooperarea dintre cele două centre va consta în schimbul de experiență și transferul de inovație în ceea ce privește organizarea cursurilor de siguranță maritimă, având în vedere amendamentele aduse Convenției și Codului STCW în urma reunirii părților la Manila, în iunie 2010.„CERONAV are o experiență de peste 35 de ani în domeniul instruirii maritime și este recunoscut ca unul dintre centrele de prestigiu din Europa. Faptul că reprezentanții unui centru de pregătire din Islanda au apelat la CERONAV pentru realizarea obiectivelor acestui proiect, nu poate decât să ne onoreze și să ne confirme faptul că CERONAV deține know-how de care chiar și țările vestice, cu tradiție în navigație, au nevoie” a afirmat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.