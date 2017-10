CERONAV a adus România în topul mondial al furnizorilor de ofiţeri

De patru decenii în slujba oamenilor mării

CERONAV a adus România în topul mondial al furnizorilor de ofițeri

Zilele acestea, s-au împlinit patru decenii de când Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) primea, prin ordin de ministru, atestarea ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime, fiind considerată cea mai veche instituție de profil, la nivel mondial.Conform unui raport al ministrului Transporturilor, Dan Costescu, România se află în topul primelor 10 țări din lume care furnizează ofițeri de marină ale căror calificări sunt eliberate de CERONAV. Aceste 10 țări furnizează mai mult de 50% din personalul navigant la nivel internațional. De asemenea, peste 10.000 de marinari fluviali navigă pe apele interioare din Europa, cu calificări eliberate de CERONAV, recunoscute în toată Uniunea Europeană. În luna mai 2016, România a obținut, pentru a doua oară, vicepreședinția EDINNA (Education in Inland Navigation) - organizația europeană de pregătire profesională în domeniul naval. În anul 2015 au fost efectuate aproximativ 55.000 de cursuri de către peste 15.000 de cursanți.Oaspeți de cel mai înalt rang, la aniversareCu acest prilej, a răspuns invitației de a-i fi oaspete însuși Kitack Lim, se-cretarul general al Organizației Maritime Internaționale - IMO, organismul ONU de reglementare a transportului maritim la nivel global, înființat în 1948 și care include 171 de state membre și trei state cu statut de membru asociat.El a fost însoțit de Frederick Kenney (director of legal affairs and external relations division) și de Milhar Fuazudeen (head of the maritime training and human element section, maritime safety division).Emoționat de a fi gazda unor asemenea personalități, dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa, di-rectorul CERONAV, a mărturisit că este o mare onoare vizita secretarului general al IMO.„Din martie 1965, de când România este țară membră a IMO, este prima vizită oficială a unui secretar general, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi, mai ales că se întâmplă la ani-versarea a 40 de ani de la înființare. O consider drept o recunoaștere a CERONAV și a valorii ofițerilor români la nivel mondial, numărându-ne printre primii 10 furnizori”, a mai adăugat același manager.O echipă de elităDin delegația oficială a făcut parte și Liviu Ionuț Moșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care s-a declarat fericit să facă parte dintr-o echipă de elită.„Una dintre singurele echipe românești care a rămas într-un top, ba chiar a urcat, deși în ultimii 20-25 de ani am tot ieșit din topuri noi, ca țară. Echipa de aici a reușit să urce și să facă din România liderul european în furnizarea de personal calificat pentru flotele maritime internaționale. Îl felicit pe domnul director Cupșa pentru ceea ce a reușit să facă, împreună cu oamenii de aici, de-a lungul ultimilor ani. Le mulțumesc în numele Guvernului pe care îl reprezint și îi provoc să țină standardele la fel de sus”.De asemenea, a mulțumit înaltului oaspete IMO pentru vizita care certifică aprecierea pe care România o are din partea organizației maritime internaționale.„Dacă în momentul acesta Coreea este unul dintre cei mai mari producători de nave, noi suntem unul dintre cei mai mari furnizori de ofițeri de marină”, a conchis secretarul de stat.„Domnul Cupșa, unul dintre cei mai activi ambasadori IMO!“Aflat pentru prima dată în România și, implicit, în Constanța, Kitack Lim s-a arătat foarte încântat de baza materială găsită la CERONAV, pe care o consideră o foarte importantă bază de training pentru personalul navigant.„Vizita mea aici se datorează ambiției și determinării domnului Cupșa și mă bucur să-l fi cunoscut și pe domnul Moșteanu. Le doresc mult succes în continuare!”, a ținut să precizeze înaltul oficial.Frederick Kenney a vorbit despre importanța pe care o acordă IMO shipping-ului fără de care economia mondială nu ar putea să existe: „Încurajăm țările membre să desemneze ambasadori care să determine femei și bărbați să urmeze cariere în marină. Sunt fericit să afirm că domnul Cupșa este unul dintre cei mai activi ambasadori IMO, care nu numai că susține, dar și încurajează alți ambasadori din întreaga lume”.v v vLa final, directorul Ovidiu Cupșa le-a oferit oaspeților lucrarea sa „Merchant Marine - The Story of a Silent Giant”, o impresionantă odisee a apariției navigației în lume.Din agenda evenimentelor dedicate aniversării celor 40 de ani de la înființarea CERONAV, a făcut parte și vizita la Palatul Parlamentului, unde a avut loc conferința „Rolul strategic al României în transporturile navale internaționale”.