Cercetătorii europeni au descoperit „ingredientele” dezvoltării durabile

Comisarul european Danuta Hübner și Michael Spence, lau-reat al premiului Nobel, au prezentat la sfârșitul săptămânii trecute concluziile unui studiu realizat sub auspiciile Băncii Mondiale, referitor la modelele creșterii durabile în țările în curs de dezvoltare. Cercetarea a fost realizată în treisprezece asemenea țări și a avut în vedere o perioadă de jumătate de secol. Autorii au ajuns la concluzia că nu există o rețetă general valabilă a creșterii durabile, ci strategii ce țin de particularitățile fiecărei țări. În ciuda diferențelor găsite, toate modelele de creștere au în comun câteva „ingrediente”, care le asigură succesul. Primul se referă la stilul de guvernare. Liderii trebuie să conducă cu răbdare, pragmatic și experimental – spun autorii studiului. Ei trebuie să fie pregătiți să încerce, să eșueze și să încerce din nou. E necesar să creeze condițiile pentru o administrație bună, capabilă și motivată și, totodată, să își asigure suportul public. Un alt ingredient se referă la tipul de economie propus. Astfel, strategiile care au în vedere exclusiv piața internă asigură creșterea pe perioade scurte de timp. Este crucială interacțiunea cu economia globală – se spune în raport -, deoarece ea permite importul de idei, de tehnologii și know-how, care susțin creșterea rapidă. De asemenea, trebuie creat un sector de export puternic, ca un ingredient critic al creșterii înalte, mai ales în primele etape. Creșterea necesită un nivel înalt al investițiilor. Rata acestora în sectorul privat și public trebuie să fie mai mare de 25% din PIB. Investițiile în infrastructură, educație și sănătate sunt cruciale. Raportul aduce argumente împotriva subvenționării consumului de energie în țările în curs de dezvoltare. Acești bani sunt adesea greșit cheltuiți și ar putea fi mai bine investiți în educație și infrastructură. Pe de altă parte, strategiile creșterii trebuie să țină cont de costurile poluării și să adopte standardele de mediul ale țărilor bogate. Nu în ultimul rând, strategiile creșterii trebuie să se bazeze pe oportunități egale pentru toți. Am atras atenția asupra acestei cercetări internaționale, deoarece concluziile ei prezintă un interes mult mai larg decât pare la prima vedere. Ingredientele creșterii durabile deslușite de autorii studiului sunt general valabile. Ele se regăsesc la nivel statal, doar pentru că sunt prezente în spațiul regional, comunitar și cel individual. În definitiv, dezvoltarea unei țări este rezultanta evoluției ansamblului companiilor și comunităților sale urbane și rurale. Tocmai din acest motiv, raportul are o valoare practică deosebită. El este un instrument util șefilor administrațiilor publice, oamenilor de afaceri și managerilor de companii. Fiecare dintre ei e dator să cunoască ce ingrediente trebuie să adauge la strategiile de dezvoltare, pentru a le asigura succesul.