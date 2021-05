Centru de excelenţă în tehnologia robotică la Ministerul Finanţelor

„Am avut o întâlnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn românesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listării la bursa din New York. Am discutat despre potențialul tehnologiei RPA de a accelera inițiativele de digitalizare derulate în cadrul Ministerului de Finanțe. Totodată, am identificat o bună oportunitate de colaborare prin crearea și operaționalizarea unui centru de excelență RPA în cadrul ministerului. Un astfel de centru de excelență ar reprezenta o inovație pentru administrația publică românească, oferind un impuls care să accelereze procesul de digitalizare pe care l-am început deja la nivelul administrației fiscale”, a declarat ministrul Finanţelor.





Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a anunţat de curând, în urma întâlnirii cu Daniel Dines, fondatorul UiPath, primul unicorn românesc că la Bucureşti se va pune bazele unui centru de excelenţă în tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care va fi creat la Ministerul Finanţelor.