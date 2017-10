Nuclearelectrica ne liniștește

Centrala nucleară de la Cernavodă, mult mai sigură decât Fukushima

Japonia nu are timp nici să-și plângă miile de morți, după dezastrul cauzat de cutremurul de vinerea trecută. Autoritățile se confruntă cu o altă problemă majoră. Ieri, au avut loc o nouă explozie și un incendiu la centrala Fukushima 1, iar substanțele radioactive au fost eliberate direct în atmosferă. Dobrogenii, și nu numai, se gândesc cu groază că un astfel de episod s-ar putea petrece și la centrala nucleară de la Cernavodă, după un cutremur puternic. Reprezentanții Nuclearelectrica ne liniștesc însă. Potrivit acestora, centrala de la Cernavodă a fost proiectată să reziste la cutremure și de gradul 8 pe scara Richter, în condițiile în care studiile privind riscul seismic arată că magnitudinea maximă ce se poate înregistra la noi este de 7,5 grade pe Richter. În cazul în care totuși are loc un seism mare, centrala se oprește în condiții de securitate nucleară, adică se asigură oprirea reactorului, răcirea zonei active și monitorizarea parametrilor de securitate nucleară. Pentru oprirea în siguranță a reactorului și îndepărtarea căldurii reziduale în situații de urgență, centrala nucleară de la Cernavodă, care utilizează tehnologie CANDU 6, are prevăzute două grupe de sisteme speciale care sunt proiectate pe principii de acționare diferite, amplasate în locuri distincte, ce au surse de acționare independente. Mai exact, grupa de sisteme numărul 1 oprește reactorul prin căderea liberă a unor bare metalice, care nu au nevoie de surse de energie, iar răcirea se efectuează prin alimentarea generatoarelor de abur cu apă din circuitul secundar. În cazul unor pierderi masive de agent, primar există un sistem special numit SRAZA - sistemul de răcire la avarie a zonei active, care injectează în trepte apa în zona activă a reactorului, o colectează la subsolul clădirii reactorului și o răcește printr-un sistem independent de răcire. Grupa de sisteme numărul 2 oprește reactorul prin injecția de nitrat de gadoliniu sub acțiunea aerului comprimat, dar răcirea se face tot ca la prima grupă. „Tehnologia CANDU are un mare avantaj față de celelalte tehnologii deoarece cantitatea de energie potențială înmagazinată în reactor este cu mult mai mică decât a celorlalte tipuri de reactoare răcite cu apă ușoară și are mari rezerve de apă de răcire în vasul reactorului - 200 tone apă grea, iar în chesonul reactorului, care înconjoară vasul reactorului, se află aproximativ 500 tone apă, care pot să asigure o răcire confortabilă până la restaurarea răcirii normale în caz că aceasta se pierde”, au precizat reprezentanții Nuclearelectrica. Aceștia au mai explicat că, în situația în care apare o acumulare de hidrogen, sub cupola interioară a clădirii reactorului există un sistem special de ardere a hidrogenului. Astfel, în cazul unei descărcări controlate a hidrogenului, în contact cu aerul nu se produce o aprindere violentă. De menționat este faptul că, pe lângă sistemele de oprire rapidă, centrala este prevăzută cu încă două sisteme speciale de securitate, care sunt frecvent verificate. „Pentru a se asigura disponibilitatea continuă a sistemelor, se execută programe de verificări și testări periodice”, au subliniat reprezentanții Nuclearelectrica.