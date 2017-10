Centrala nucleară de la Cernavodă, autorizată pentru încă trei ani

Centrala nuclear-electrică (CNE) Cernavodă a primit ieri reautorizarea de operare și mentenanță a unităților 1 și 2, pentru următorii trei ani. Autorizațiile au fost înmânate conducerii Nuclearelectrica, administratorul CNE, de către Vajda Borbala, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Reautorizarea se face în baza unei documentații de securitate nucleară, întocmită pentru fiecare unitate în parte, fiind analizate toate modificările și evenimentele survenite pe perioada de valabilitate a autorizației precedente. „Activitatea noastră este strict reglementată – avem nevoie de 53 de autorizații pentru a putea funcționa. Până acum, noi am mers la capacitate maximă, fără niciun incident major”, a declarat Ionel Bucur, directorul CNE Cernavodă. Din decembrie 1996, Unitatea 1 a funcționat la o capacitate de 89,07%, ocupând astfel locul șapte în lume, din 39 de unități similare, care folosesc tehnologia CANDU (Canadian Deuterium Uranium). Unitatea 2, care funcționează din octombrie 2007, are un coeficient de utilizare de 93,83%, care o plasează pe locul trei în lume. În 2009, performanțele bune ale Unității 1 (100,10% coeficient de utilizare) au plasat CNE Cernavodă pe locul întâi în lume în topul centralelor CANDU, potrivit datelor oficiale publicate în jurnalul Platts Nucleonics, în februarie 2010. „Unitățile produc 5 milioane MWh pe an, având o putere instalată de 700 MW. În total, am produs până acum 78 milioane MWh, adică 20,4% din consumul național de energie. Din 2016, după ce vor fi puse în funcțiune unitățile 3 și 4, procentul se va dubla”, a mai spus Ionel Bucur. Unitatea 1 va fi oprită controlat pe 8 mai Pentru 2010, CNE Cernavodă își propune să depășească un grad de utilizare de 94%. Pe 8 mai, Unitatea 1 a centralei va fi oprită în mod controlat, pentru revizia tehnică bianuală. „Nu știm cât timp va fi oprită, fie 30, fie 60 de zile, în funcție de ce date găsim. În fiecare an se oprește un reactor – anul trecut a fost Unitatea 2", a declarat Pompiliu Budulan, directorul ge-neral al Nuclearelectrica. Interes tot mai mare pentru construcția reactoarelor 3 și 4 Tot ieri, ministrul Economiei, Adriean Videanu a declarat că statul ar trebui să își reducă participația de 51% la EnergoNuclear, compania mixtă care va construi reactoarele 3 și 4 ale CNE Cernavodă, „pentru a crește competiția în sectorul producției de energie”. Pe lângă Nuclearelectrica, la EnergoNuclear mai au participații de 9,15% grupurile CEZ (Cehia), Enel (Italia), RWE Power (Germa-nia), în timp ce ArcelorMittal (România) și Iberdrola (Spania) dețin câte 6,2%. „Există interes mare pentru construcția reactoarelor 3 și 4. Am mai primit propuneri de la grupuri din China, Coreea și America. De asemenea, căutăm și locații pentru o nouă centrală nucleară. La nivelul UE, Franța încearcă să propună o lege care să ofere statut «verde» energiei nucleare”, a declarat Tudor Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, prezent la ceremonia de reautorizare a Unităților 1 și 2 de la Cernavodă. Centrala a primit al 90.000-lea fascicul de combustibil nuclear Astăzi, Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești a anunțat că a produs fasciculul de combustibil cu numărul 90.000 destinat CNE Cernavodă. Anual, cele două reactoare funcționale consumă 4.800 de fascicule, fiecare dintre ele având 380 de canale, câte 12 fascicule fiecare. În 2009, FCN Pitești a produs 11.193 de fascicule, fiind singura unitate de gen din afara Canadei, autorizată de către AECL (autoritatea de proiectare a sistemului CANDU).