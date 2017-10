Cele mai puţine contracte de vânzări de case semnate, din ultimii şapte ani, în SUA

Cele mai puține contracte de vânzări de case semnate, din ultimii șapte ani, în SUA

Vânzările de case vechi din Statele Unite s-au prăbușit în 2008 până la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani, deoarece accentuarea șomajului și recesiunea tot mai profundă au împiedicat cumpărătorii potențiali să facă investiții, transmite Reuters. Indicele pentru vânzările în așteptare al Asociației Naționale a Agenților Imobiliari din SUA - The National Association of Realtors Pending Home Sales Index -, bazat pe contractele semnate în noiembrie, a căzut cu 4%, la 82,3 puncte, cel mai mic nivel înregistrat din 2001, de la lansarea acestuia. Scăderea a fost mai amplă decât estimau economiștii, adică 0,1%. Datele afișate pentru noiembrie au fost cu 5,3% mai slabe decât cele de acum un an, iar datele pentru nivelul din octombrie al indicelui au fost revizuite în scădere la 85,7 puncte.