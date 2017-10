Cele mai „merituoase“ hoteluri de pe litoral vor fi premiate

Sâmbătă, la Hotel Iaki din Mamaia, AmFostAcolo.ro acordă primele diplome de excelență hotelurilor de pe litoralul românesc ce au reușit să acumuleze un grad de recomandare de 100% din partea turiștilor care le-au trecut pragul. Vorbim despre hotelurile care au adunat doar reco-mandări pozitive din partea tuturor clienților (și care și-au scris impresiile pe AmFostAcolo.ro). „Nu sunt, poate, foarte multe în acest prim an - în jur de 20 - însă rezultatele sunt îmbucurătoare și dătătoare de speranță atât pentru turismul autohton, în general, cât și pentru turistul român, în particular“,au pre-cizat reprezentanții Am FostAcolo.ro. În rândul premianților, nu se află doar hoteluri de lux, ci și hoteluri chiar de două stele care au reușit să ofere clientului condiții și servicii pe măsura așteptărilor avute raportat la banii plătiți pentru sejur. Festivitatea de înmânare a Recomandărilor AmFostAcolo.2011 are loc sâmbătă, 25 iunie, începând cu ora 17.00.