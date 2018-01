Cele mai mari poluări marine din istorie

Potrivit International Tanker Owners Pollution Federation, incidentele navale care au provocat deversări majore de petrol în apele mărilor și oceanelor lumii, de peste 700 de tone, s-au diminuat în mod constant, de la o medie de 24,5 pe an, în anii 1970, până la 1,7 pe an, începând din 2010.Lista celor mai importante deversări de petrol, începând din anul 1970, cuprinde următoarele incidente:- 2007: nava „Hebei Spirit”, pe coasta Coreei de Sud, a deversat 11.000 tone;- 2002: nava „Prestige”, pe coasta Spaniei – 63.000 tone;- 1999: nava „Erika”, pe coasta Franței – 20.000 tone;- 1996: nava „Sea Empress”, pe coasta Marii Britanii – 72.000 tone;- 1991: nava „ABT Summer”, pe coasta Angolei – 260.000 tone;- 1989: nava „Khark 5”, pe coasta Morocului – 70.000 tone;- 1989: Exxon nava „Valdez”, Alaska – 37.000 tone;- 1983: nava „Castillo de Bellver”, pe coasta South Africa – 252.000 tone;- 1979: nava „Atlantic Empress in the Caribbean – 287.000 tone.La această listă trebuie adăugat tancul petrolier „Sanchi”, era încărcat cu 136.000 de tone de țiței, care arde în Marea Chinei de Est de pe data de 6 ianuarie 2018. Tonajele includ toate hidrocarburile pierdute, inclusiv produsele care au ars sau au rămas într-o navă scufundată.