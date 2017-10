Cele mai bune oferte, la Târgul de Turism „Vacanţa” Constanţa 2013

Cele mai bune oferte, la Târgul de Turism „Vacanța” Constanța 2013

Vineri începe, la Maritimo Shopping Center, cea de-a treia ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanța 2013, a doua din acest an. Ce găsim acolo? 26 de expozanți din Con-stanța, București, Argeș, Vâlcea, Vrancea, Hunedoara, Iași (touroperatori, hoteluri, patronate și asociații de promovare turistică, companii de transport) care ne prezintă cele mai bune oferte de vacanță pentru iarnă.Așadar, cine visează la un Crăciun petrecut în Bucovina, pe Valea Prahovei sau departe de țară, ori la un Revelion cu multă căldură, la plajă, cu siguranță la târg găsește o ofertă tentantă și ceva mai prietenoasă cu buzunarul său.Touroperatorii au pregătit și destule reduceri, în special pentru pachetele de primăvară și vară 2014, asta și pentru că se observă, de la an la an, că tot mai mulți constănțeni preferă să-și cumpere din timp vacanța, tocmai pentru a putea obține un preț mai bun.Programul de vizitare este de vineri până duminică, inclusiv, între orele 10.00 - 22.00.Program încărcatÎn toate cele trei zile se vor organiza și diverse spectacole. Iată calendarul complet de activități: vineri, 1 noiembrie: 12.30 - spectacol de obiceiuri și tradiții turco-tătare; sâmbătă, 2 noiembrie: 12.00 - spectacol de dansuri și tradiții românești susținut de Ansamblul „Mugurașii Cumpenei”; duminică, 3 noiembrie: 13.30 - program artistic Cvintetul Tita Bibu Ion, 17.30 - spectacol de street dance oferit de X’S DANCE, 18.00 - spectacol de dansuri și tradiții aromâne susținut de Grupul folcloric aromân „Lilici dit mai”.Tombolă cu super premiiÎn cadrul Târgului de Turism „Vacanța” Con-stanța 2013 se organizează și o tombolă. În toate cele trei zile ale evenimentului, constănțenii care vizitează standurile expozanților primesc fluturași, pe care îi completează și îi introduc apoi într-o urnă special pregătită.Extragerile au loc în fiecare zi a târgului, la ora 19.00.Premiile sunt mai multe decât tentante: trei intrări Spa (includ acces la: piscina interioară, saună, jacuzzi, fitness, duș emoțional, duș cervical) + 1 duș Vichy/fiecare intrare și trei intrări Spa (includ acces la: piscina interioară, saună, jacuzzi, fitness, duș emoțional, duș cervical) + un masaj subacval/fiecare intrare - oferite de Hotel Iaki; 15 călătorii oferite de Direct Aeroport; week-end la Vila Laura din stațiunea Bușteni, cazare pentru două persoane, în perioada 15-17 noiembrie 2013, din partea Agenției Paradis Vacanțe de Vis Constanța; un bilet avion Constanța - Istanbul și retur (valabil un an, cu toate taxele incluse) oferit de Compania Aeriană Turkish Airlines.v v vTârgul este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Asociația Națională a Agențiilor de Turism, alături de partenerii principali: Autoritatea Națională pentru Turism, Federația Asociațiilor de Promovare Turistică, prin Asociația Litoral Delta Dunării și Maritimo Shopping Center.