Cele mai bune oferte de creditare şi economisire pentru constănţeni

Cele mai bune oferte de creditare și economisire pentru constănțeni

Chiar dacă avem un nou cadru reglementar cu condiții de creditare mai restrictive, băncile se "bat" la această oră în tot felul de oferte care mai de care mai tentante, atât pe partea de creditare, cât și de economisire.De exemplu, reprezentanții BRD Constanța au prezentat ieri mai multe oferte concepute recent special pentru persoanele fizice. Una dintre cele mai bune la această oră este creditul de nevoi personale în lei - Expresso "All inclusive". Are o dobândă promoțională fixă de 5,5%, iar comisionul de analiză a dosarului și de rambursare anticipată este zero. Clientul poate primi maximum 65.000 de lei, pe o perioadă de cel mult cinci ani, însă poate beneficia și de o perioadă de grație parțială de până la șase luni, în care plătește doar dobânda, comisioanele și valoarea asigurării. Rambursarea se poate face fie în rate egale, fie descrescătoare.De exemplu, pentru un credit de 25.000 de lei, luat pe o perioadă de cinci ani, DAE este 12,15%. Clientul, care va ajunge să plătească la sfârșitul perioadei de creditare 32.651 de lei, trebuie să achite lunar o rată de 603 lei. "Este cea mai scăzută dobândă pe care a avut-o vreodată un credit în lei pe piață", a subliniat directorul de retail al BRD Constanța, Anca Ivașcu.În materie de economisire, constănțenii ar putea opta pentru contul de economii în euro Focus Smart, acesta fiind de altfel cel mai bine primit produs pe piața locală, după cum au precizat reprezentanții BRD Constanța. Are o dobândă preferențială de 5%, care se aplică pentru sumele între 250 și 10.000 de euro. Mai mult, depunerile / încasările, retragerile de numerar și viramentele în contul curent sunt permise în orice moment.Cea mai avantajoasă ofertă pentru Prima CasăȘi BRD mizează mult, în continuare, pe programul Prima Casă. "Vedetă a finanțărilor BDR este creditul ipotecar Prima Casă, care se bucură de cele mai avantajoase costuri pentru client, la ora actuală", a precizat Anca Ivașcu. Comisioanele de analiză, administrare și rambursare anticipată sunt zero, iar avansul minim este de 5%. De exemplu, dacă un constănțean ia un credit de 40.000 de euro, pe 30 de ani, DAE este de 4,56%, cel mai mic de pe piață. Rata lunară ar ajunge în acest caz la 202 euro, iar suma totală plătibilă la sfârșitul perioadei de creditare, 72.000 de euro.Referitor la creditele Prima Casă, BRD Grup Constanța deține o cotă de piață de circa 28%, a precizat directorul executiv al BRD Constanța, Gigi Carataș.