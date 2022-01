Cele mai bune cafetiere pentru a face cea mai bună cafea

Este din ce în ce mai dificil să alegi cafetiera perfectă pentru cafea. Apar din ce în ce mai multe modele, cu tehnologii diverse, care prepară cafeaua într-un mod sau altul. Pentru cei ce preferă să se bucure de gustul autentic al cafelei și preferă să își aleagă atent boabele de cafea, o cafetieră este alegerea perfectă. Aceasta poate fi alegerea bună și pentru cei care sunt la început și de abia descoperă lumea fascinantă a cafelei. Iată câteva dintre cele mai bune modele de aparate de cafea, pentru ca tu să ai parte de cele mai bune rezultate mereu.Aparat de cafea DeLonghi Magnifica ECAM 22.110.SBAcest aparat de cafea DeLonghi este un espressor automat. Face totul pentru tine. Este potrivit pentru cei care doresc o modalitate rapidă de a face cafea. Are o pompă cu presiune de 15 bar, mai mult decât suficientă pentru a pregăti un espresso bun (presiunea minimă necesară pentru a face acest lucru este de 9 bar). Este una dintre cele mai ieftine aparate de cafea din gama sa. Caracteristicile sale sunt foarte bune pentru prețul respectiv. Această cafetieră îți permite să prepari un cappuccino foarte bun.Aparat de cafea DeLonghi ECP 33.21 cafetiera cu design și fabricație excelente, parte din oțel inoxidabil și parte din aluminiu. Are un filtru pentru o cană, 2 căni și capsule, o tavă de picurare detașabilă și un control de reglare a presiunii. Cafeaua pe care o veți obține este foarte bogată și cremoasă și are o spumă excelentă. Nu este automată și va trebui să o oprești singur, dar dacă înțelegi ideea, cafelele tale vor fi spectaculoase. Este o alegere excelentă pentru iubitorii de cafea.Aparat de cafea Philips HD7865/60 Sense QuadrantAparatul automat de cafea Philips Senseo Quadrante atrage atenția atât prin design, cât și prin prețul mic. Are un rezervor cu capacitate de 1,2 litri, suficient pentru 8 căni. Funcționează cu capsule SENSEO și are oprire automată, dar și funcție anti-picurare. Este perfectă pentru cei care nu vor să-și complice viața prea mult.Aparat de cafea DeLonghi Nespresso LattisimaAcesta este update-ul lui Nespresso Lattissima EN520 de la DeLonghi și Touch-ul propriu-zis, cu butoane tactile, dar cu un design foarte asemănător cu modelul anterior. Cu toate acestea, prețul a crescut puțin. Are un sistem de cappccino patentat de DeLonghi. Poate prepara espresso, lungo, latte, cappuccino, latte macchiato și lapte fierbinte. Lattissima Touch Animation este un aparat de cafea plin de caracteristici. Probabil că nu este o investiție bună dacă bei doar espresso, dar recipientul pentru lapte ne oferă acces la o mulțime de asocieri de cafea.Aparat de cafea Philips EP3246/70 Seria 3200Un model Philips din anul 2019 care a devenit foarte popular și este perfect pentru cei care nu vor să-și complice viața cu aparate de cafea mai scumpe. Este foarte practic si are dimensiuni destul de mici pentru acest tip de aparat de cafea. Rezervorul de apă are 1,8 litri. Butoanele sunt destul de vizuale și totul poate fi configurat foarte ușor. Are rezervor pentru cafea macinata si pentru cafea boabe. Poți prepara espresso, cafe, cappuccino, latte macchiato și americano.Aparat de cafea DeLonghi Dedica EC685.MAcest model de cafetieră necesită timp, răbdare și puțină practică pentru a obține o cafea bună, dar odată ce l-am realizat, espresso-ul este perfect: corp spectaculos, cremă cu culoarea și grosimea potrivite și o aromă delicioasă. Acest aparat de cafea Delonghi nu este potrivit pentru persoanele grăbite! Se pot folosi capsule ESE. Se potrivesc numai cupe de până la 8 cm înălțime. Este un aparat de cafea cu pompa din inox, cu capuccinatore, rezervor de apa de 1,3 litri. Un excelent aparat de cafea mid-range cu tot ce i se poate cere unui model al acestui brand. Este nevoie de puțin pentru a înțelege, dar când o faci, poți prepara niște cafele grozave.Indiferent pentru care dintre aceste aparate de cafea optezi, te vei bucura de băutura preferată în fiecare dimineață.