CELCO şi-a extins gama de adezivi şi mortare uscate

CELCO și-a extins gama de adezivi și mortare uscate

CELCO, cel mai mare producător de BCA, adezivi, mortare și var din sud-estul României a lansat trei noi produse destinate finisajelor la interior și exterior.CELCOŸ TENC DD-MTIE7, un mortar performant pentru tencuire mecanizată și CELCOŸ TENC DD-MA6, un mortar performant pentru tencuire manuală, sunt destinate utilizării atât pentru spații interi-oare, cât și pentru cele exterioare, fiind produse din ciment de calitate superioară, cu aditivi speciali de îmbunătățire a lucrabilității, flexi-bilității și aderenței.CELCOŸ PLAC DD-C2 este un adeziv premium pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu calități superioare celorlalte tipuri de adezivi, cu alunecare redusă și o flexibilitate ridicată (clasa S1). CELCOŸ PLAC DD-C2 se utilizează pentru lipirea, la interior și exterior, a plăcilor ceramice, a pietrei naturale/compozite și pentru placări pe pardoseli încălzite.„În ciuda perioadei dificile prin care trece piața construcțiilor, am ales să investim în continuare în calitatea și diversitatea produselor fabricate, urmărind să ne pliem pe nevoile din ce în ce mai exigente ale clienților noștri. Astfel, am inclus unul dintre noile produse, CELCOŸ TENC DD-MA6 pentru tencuire manuală, în oferta noastră de sisteme de zidărie, clienții putând beneficia de doi saci de mortar DD-MA6 la achiziționarea unui palet de BCA la preț promoțional. Calitatea și versatilitatea care definesc produsele CELCO au fost factorii cheie pentru creșterea susținută de la un an la altul a volumelor vândute de adezivi și mortare uscate” - a declarat Anca Elisabeta Bosînceanu, director de marketing CELCO.Cei interesați pot accesa fișele tehnice, declarațiile de performanță, precum și informații suplimentare de pe site-ul www.celco.ro.