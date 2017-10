CELCO FORUM CONSTRUCT 2014 - eveniment dedicat dezvoltării durabile a fondului locativ

Evenimentul organizat de CELCO, în parteneriat cu Lafarge România, se adresează arhitecților, inginerilor structuriști, constructorilor, beneficiarilor, distribuitorilor și cadrelor didactice ale Facultății de Construcții din Constanța. El subliniază rolul important pe care îl joacă cu toții în transformarea benefică a fondului locativ din regiune.„Anul acesta ne-am confruntat cu mai mulți factori care influențează puternic piața construcțiilor, de la scumpirea gazelor naturale, la introducerea taxei pe stâlp și alții. Totodată, trebuie să respectăm normele impuse de Uniunea Europeană și să contribuim la dezvoltarea unor soluții constructive moderne și sustenabile. De aceea am considerat necesară extinderea tematicii conferințelor CELCO și către alte domenii, cum sunt cel juridic sau financiar, care influențează sectorul nostru de activitate. Am hotărât ca cea de-a III-a ediție a evenimentului anual CELCO să devină un forum de discuții pentru toți cei implicați, cu scopul de a genera soluții pentru problemele expuse, cu scopul de a stimula creșterea pieței per ansamblu” - a declarat directorul comercial Irina Usuc.