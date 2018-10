Cel mai mare producător român de BCA a împlinit 45 de ani

Fabricarea betonului celular autoclavizat (BCA) în România datează de la sfârșitul anilor ‘60. Ea a început la Craiova și, ulterior, la Oradea. Ideea înființării celei de-a treia fabrici, cea de la Constanța, a fost lansată în 1969, de inginerii proiectanți Niculae Gârniceanu, Constantin Verioti, Constantin Guter și Dumitru Cocea. Ministerul Construcțiilor a preluat-o și, în 1972, a început construcția Întreprinderii de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constanța (cum s-a numit până în 1990).La 1 noiembrie 1973, fabrica a început să producă, sub conducerea inginerului Niculae Gârniceanu.La înființare, unitatea fusese proiectată pentru o producție anuală de 230.000 metri cubi, dar după doi ani nu mai făcea față cererii tot mai mari de BCA. În Dobrogea s-au ridicat cartiere întregi de locuințe și noul material s-a impus decisiv pe șantierele de construcții, prin performanțele sale.În 1990, fabrica și-a schimbat numele în Celco, iar după privatizarea din1997, a intrat într-un amplu proces de retehnologizare, modernizare, extindere și diversificare a producției, proces care continuă și în prezent.Compania Celco din zilele noastre este, în fapt, un grup de fabrici și de cariere de materiale de construcții. Acestea produc: BCA, adezivi și mortare, var, nisip și piatră. Capacitatea de producție a fabricii de BCA a crescut de la 450.000 - 500.000 mc pe an, iar cota de pe piața internă, la 20%.În luna iunie 2008, comuna Corbu, situată la 30 km de Constanța, a intrat pe harta industriei materialelor de construcții cu cea mai modernă fabrică de var din România, ridicată de la zero de compania Celco. Investiția de peste 20 de milioane euro într-o nouă fabrică de var constituie cel mai ambițios proiect al unui investitor român în această zonă. Fabrica de var Celco se remarcă prin gradul înalt de automatizare, respectarea celor mai exigente standarde de mediu și prin produsele de calitate superioară. Datorită acestei investiții, Celco a devenit cel mai important furnizor de var din sud-estul României pentru marile industrii consumatoare: fabrici de BCA, combinate siderurgice, producători de lianți hidraulici rutieri, producători de adezivi și mortare, secții chimice și sectoare agroalimentare.Astăzi, la împlinirea a 45 de ani de existență, grupul de firme Celco reunește capacități de producție din mai multe sectoare industriale: producția de BCA, fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producția de BCA), exploatarea carierelor de nisip și calcar din localitatea Tașaul. Această diversificare permite companiei Celco să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA, garantând astfel calitatea produsului finit.Grupul de firme Celco face parte din plutonul companiilor inovative, din România. În „regnul” economiei românești, aceasta este o „specie” rară, de elită. Conform standardelor Uniunii Europene, companiile inovative sunt acele unități economice care promovează tehnologii și produse noi, metode noi de organizare, de marketing, de desfacere, iar Celco se poate lăuda că excelează în multe dintre aceste capitole.În ultimii ani, a deschis noi capacități de producție și a lansat pe piață mai multe produse și metode de vânzare noi:- primul sistem de zidărie din BCA;- metoda de ambalare a varului în saci vidați - premieră mondială;- CELCO Structoterm - prima marcă românească de BCA destinată structurilor portante;- CELCO Superblock - destinat zidurilor exterioare și interioare multi și monostrat cu rezistență ridicată și protecție sporită împotriva penetrării apei;- CELCO Megaterm - destinat izolării ecologice a podelelor și stâlpilor de rezistență;- CELCO Standard - destinat zidurilor interioare și exterioare, pentru construcții în cadre;- numeroși adezivi;- BCA CELCO 37,5 cm, o soluție pentru realizarea construcțiilor eficiente energetic;- CELCO® TENC DD-MTIE7, un mortar performant pentru tencuire mecanizată;- CELCO® TENC DD-MA6, un mortar performant pentru tencuire manuală;- CELCO® PLAC DD-C2, un adeziv premium pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu calități superioare celorlalte tipuri de adezivi, cu alunecare redusă și o flexibilitate ridicată (clasa S1).În luna noiembrie 2013, compania CELCO a început producția și comercializarea primilor buiandrugi termoizolanți din România.Șirul creațiilor marca Celco continuă cu „procedeul natural de termoizolare a structurilor din beton”. În martie 2018, compania a lansat procedeul de termoizolație cu plăcile de BCA Celco Megaterm. Acesta este destinat izolării termice a elementelor structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee), în vederea corectării punților termice și reducerii gradului de transfer termic la clădirile noi, civile și industriale.Restrângerea continuă a pieței interne a construcțiilor, în timpul crizei economice din anii 2009 – 2013, dar și după, a obligat compania Celco să caute soluții de vânzare a produselor sale la export. În 2013, livrările externe de BCA erau timide, ridicându-se doar la 1% din totalul vânzărilor de BCA, dar în 2014, pur și simplu au explodat, ajungând la 12%.În continuare, Celco caută piețe de desfacere și parteneri de afaceri, participând la târguri și misiuni economice organizate în țările vecine.„Visul oamenilor este acela de a avea o casă. Noi îi ajutăm să li se împlinească visul” - afirmă Niculae Dușu, președintele grupului de firme Celco.