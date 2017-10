Cei ce visează să fie şefi în administraţiile porturilor şi canalelor navigabile vor fi supuşi la cazne grele

Cei ce visează să fie șefi în administrațiile porturilor și canalelor navigabile vor fi supuși la cazne grele

După cum v-am informat în ediția trecută, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a mandatat asocierea PwC - D&B David și Baias - George Butunoiu să recruteze managementul superior (directorii generali și membrii consiliilor de administrație) pentru opt companii aflate sub autoritatea sa. Printre acestea se numără și două entități din Constanța, respectiv: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile.Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, prin introducerea managementului privat este o măsură asumată de Guvernul României în cadrul acordurilor cu FMI. Proiectul este finanțat din Fondul Social European și cofinanțat de la bugetul de stat.Conform metodologiei proiectului, Ministerul va lansa anunțurile de recrutare pe fiecare post, pentru fiecare companie, în presa națională și internațională. Candidaturile (CV și scrisoarea de intenție) pot fi depuse exclusiv în format electronic la adresele de e-mail stabilite. Candidații vor putea opta pentru mai multe posturi. Consultanții vor evalua CV-urile conform setului de criterii de evaluare corespunzător fiecărui post. Ei vor invita la interviul preliminar candidații care întrunesc cel mai mare punctaj și care îndeplinesc toate cerințele obligatorii (dacă există pentru postul respectiv). Pe baza scorului de la primul interviu, cei mai buni candidați sunt invitați la unul sau mai multe interviuri de fond, la care vor trebui să prezinte și anumite documente sau să parcurgă proceduri specifice de evaluare. Ministerul va primi o listă cu toți candidații selectați, ierarhizați în funcție de punctajul obținut, împreună cu dosarele lor. Apoi, ministerul va invita candidații selectați la ultimul interviu. Procesul final de selecție se va bucura de asistența tehnică a reprezentanților Băncii Mondiale. În această etapă, consultanții pot interveni cu interviuri suplimentare, analize și orice instrumente, ori de câte ori va fi cazul. Ei vor ajuta ministerul în luarea deciziei finale. Toate condițiile contractuale ale angajării (contractul de mandat) urmează să fie negociate direct cu ministerul. Munca echipei de consultanți nu se încheie odată cu finalizarea procesului de selecție. Ea va urmări procesul de integrare a noilor angajați și va oferi consultanță specifică tuturor părților, ori de câte ori va fi nevoie. Criterii de evaluare și selecțieSelecția pe CV-uri, evaluarea, ierarhizarea și selectarea candidaților la interviurile cu consultanții se vor realiza în baza unui sistem uniform și unitar de evaluare. Criterii generale sunt următoarele:- educația: nivelul educației formale (ciclurile academice: licență, master, doctorat, post-doctoral); credibilitatea și prestigiul instituțiilor de învățământ; volumul și calitatea educației adiționale (traininguri, MBA etc.); certificări (legate sau nu de domeniul respectiv);- experiența managerială: vechimea totală; senioritatea (nivelul general, indiferent de domeniul de activitate; măsurată, de obicei, prin nivelurile ierarhice (CEO - x) raportate la anvergura businessului; similaritatea (ca domeniu de activitate al angajato-rilor); similaritatea (ca post/ funcție: domeniu/ departament + nivelul ierarhic); anvergura companiilor angajatoare; prestigiul/ credibilitatea companiilor angajatoare; rezultate confir-mate în companiile angajatoare;- profilul managerial: competențe tehnice (specifice domeniului de activitate și postului); competențe profesionale generale; financiare; de planificare strategică; de management al riscului; de control; de management organizațional & al performanței; de relații & comunicare la nivel de stakeholders; de standarde profesionale, planificare & organizare; tehnologice (generale, altele decât cele tehnice specifice postului; de pildă, IT); de limbi străine;- profil personal: imagine, conduită; profil intelectual, raționament abstract; analiza & sinteza; imaginație, creativitate; independență; adaptabilitate; relații interpersonale, influență; rezistență la stres & frus-trare; capacitate de decizie; inițiativă, sesizarea oportunităților; comunicare (verbal & scris); alte atribute;- motivația;- profilul moral: alte criterii decât cele care intră sub incidența compatibilităților sau a conflictelor de interese, care sunt reglementate prin legi și alte prevederi normative, incluse în categoria criteriilor de preselecție/ eliminatorii.- calitatea referințelor. Evaluatorul are dreptul să acorde un bonus, care include, de regulă, evaluarea pe alte criterii decât cele din setul de bază. Ponderea acestui bonus se stabilește, în avans, împreună cu angajatorul. Valoarea maximă nu depășește aproape niciodată 10% din punctajul total/ final.