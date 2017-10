Cei 25.000 de navigatori români sunt ignoraţi de autorităţi

1

25000 de navigatori

Cei 25000 de mii de navigatori sunt bataia de joc ale autoritatilor din tara asta si datorita tie,domn Adrian Mihalcioiu.In loc sa lupti ptr ei impotriva acestor dinozauri ai razboiului rece care se lafaie pe bani publici in institutii precum ANR sau MT, te sprituiesti si te cafelesti cu ei.Domn Mihalcioiu, de ce ne baga amicii tai spagagii de ANR ,pe gat cursul "Reconfirmare brevet"? Oare este curs obligatoriu STCW (nici macar in lb. engleza nu este tradus)?Oare il fac si restul marinarilor din lumea aceasta?Stii cum se numeste acest jaf in ochii celor de la DNA????ABUZ IN SERVICIU.Insusirea de foloase necuvenite se pedepsete cu inchisoarea. Tu ce ai facut ca sa elimini acest abuz???NIMIC.Oare navigatorul german,olandez,francez etc este umilit de autoritati asa cum sunt umiliti marinarii cand merg la ANR?ANR-ul -o institutie de spagari cu mentalitate de ev mediu.Numai la noi si-n lumea a 3 a se cere "sea service".Eu n-am auzit,marinarilor nemti sau francezi sa le ceara tampenii asa cum ne cer cei de la ANR.Daca tu cu amicii tai de la ANR si MT sunteti fani India,Bangladesh sau Nigeria este treaba voastra ,dar noi suntem din 2007 in UE si vrem aceleasi standarde ca-n tarile dezvolate din UE. Domn Mihalcioiu, singura speranta a celor 25000 de navigatori se numeste DNA.Doar procurorii si mascatii mai pot indrepta lucrurile in cocina numita ANR. Daca prin absurd Kovesi ,ar înființa un sindicat acolo m-as inscrie nu in sindicatul tau. PS.Spriturile si cafelele baute cu borfasii de prin ministere si agențiile guvernamentale face rau,ai vazut ce a patit amicul de lupta sindicala Iulian Surugiu de la SNPA.