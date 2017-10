CEFC este interesată de dezvoltarea operaţiunilor KMG International

CEFC este interesată de dezvoltarea operațiunilor KMG International

Marţi, 28 Martie 2017

„Scopul întâlnirilor reprezentanților CEFC cu cei ai BCR (Banca Comercială Română), Unicredit, Raiffeisen, ING și Bancpost, a fost cel de a prezenta partenerilor KMGI din industria bancară viziunea și planurile de dezvoltare pe care viitorul acționar majoritar al companiei le are în vedere.Prezentarea noului acționar al companiei reprezintă o practică obișnuită în relația client-instituție bancară în regiunile în care compania activează. Demersurile din această săptămână vin să confime, o dată în plus, interesul și angajamentul CEFC în consolidarea investițiilor și extinderea operațiunilor KMGI”, se arată într-un comunicat de presă al KMG International.Compania Națională KazMunayGas Kazahstan (KMG NC) și CEFC au semnat în decembrie 2016, la București, un acord care atestă angajamentul de a efectua tranzacția de cumpărare a 51% din acțiunile KMGI de către compania chineză.„Prin finalizarea în acest an a procesului de achiziție a 51% din acțiunile KMGI, după obținerea tuturor aprobărilor necesare încheierii tranzacției, CEFC va contribui semnificativ la accelerarea dezvoltării companiei, atât la nivel local, cât și în plan regional.Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC și KMG International și va stabili cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la creșterea economică și socială în zonele în care aceste proiecte vor urma să fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind în România”, se mai arată în comunicat.