CEC îşi depăşeşte aşteptările

CEC își depășește așteptările

Casa de Economii și Consemnațiuni a raportat că, în primele șase luni ale anului a reușit obținerea unui profit brut de 17,1 milioane de euro, în creștere cu aproximativ șapte milioane de euro față de anul trecut. Profitul obținut în primul semestru depășește și ținta stabilită la începutul anului în bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2007. „Este un rezultat bun, care s-a înscris în viziunea noastră privind evoluția băncii. Nu am stabilit încă obiectivul pentru sfârșitul anului”, a declarat președintele băncii, Radu Grațian Ghețea. În primele șase luni din 2006, CEC a obținut un câștig net de 4,88 milioane de euro, iar pe întregul an care a trecut a realizat un profit brut de aproximativ 11 milioane de euro.Casa de Economii și Consemnațiuni a raportat că, în primele șase luni ale anului a reușit obținerea unui profit brut de 17,1 milioane de euro, în creștere cu aproximativ șapte milioane de euro față de anul trecut. Profitul obținut în primul semestru depășește și ținta stabilită la începutul anului în bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2007. „Este un rezultat bun, care s-a înscris în viziunea noastră privind evoluția băncii. Nu am stabilit încă obiectivul pentru sfârșitul anului”, a declarat președintele băncii, Radu Grațian Ghețea. În primele șase luni din 2006, CEC a obținut un câștig net de 4,88 milioane de euro, iar pe întregul an care a trecut a realizat un profit brut de aproximativ 11 milioane de euro.