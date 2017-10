Cea mai mare macara plutitoare de la Marea Neagră a fost construită la SNC / Galerie foto

Prima macara plutitoare construită la Șantierul Naval Constanța și cea de a 452-a navă livrată de navaliștii constănțeni, în decurs de 121 de ani, a primit numele „St. Mykolai” („Sfântul Nicolae)”.Ceremonia de botez a avut loc vineri, 26 iulie 2013. Pe platoul de lângă hala de armare, alături de Gheorghe Bosînceanu - președintele adunării generale a acționarilor din SNC și de direc-torul general Radu Rusen, se aflau Oleksiy Vadaturskyy - directorul general al firmei „Ni-bulon”, Ucraina (beneficiarul navei), Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie – arhiepiscopul Tomisului, Iucsel Selamet - subprefectul județului Constanța, Dănuț Jugănaru - directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, invitați din Ucraina, reprezentanți ai unor instituții constănțene, ziariști și lucrători din SNC.„Macaraua este echipată cu cele mai noi și mai moderne echipamente și are un înalt grad de automatizare - a declarat Radu Rusen, cu prilejul ceremoniei. Este cea mai mare și mai eficientă macara de acest tip de la Marea Neagră. A fost construită în numai nou luni, cu un consum de 250.000 ore manoperă. Încorporează 1.000 tone de tablă și 33 kilometri de țeavă. S-au executat lucrări de vopsitorie și amenajări în su-prafață totală de 28.000 metri pătrați.”„St. Mykolai” este o macara plutitoare autopropulsată, desti-nată transbordării cerealelor de pe nave pe barje sau invers. Are deschiderea brațului de 32 metri. Poate ridica 45 tone la cârlig și 60 tone cu graiferul.Radu Rusen și-a exprimat încrederea că acesta nu va fi singurul proiect comandat de compania „Nibulon” și este doar începutul unei colaborări de lungă durată.În cuvântul de răspuns, Oleksiy Vadaturskyy a ținut să menționeze că ar fi putut încredința construcția macaralei plutitoare unuia dintre cele trei șantiere navale din orașul său, Mykolayiv, dar a ales Șantierul Naval Constanța. Decizia s-a dovedit corectă, fiind foarte mulțumit de calitatea navei. Oleksiy Vadaturskyy a ținut să menționeze că a ales numele Sfântului Nicolae pentru macaraua plutitoare, pentru că același nume îl poartă orașul său natal și nepoțelul, prezent la ceremonie.Onoarea de a fi nașa navei i-a revenit soției sale, Raisa Vada-turska, care nu se află la prima experiență de acest gen. Pe data de 11 august 2009, ea a botezat prima barjă „Nibulon 001”.Oleksiy Vadaturskyy este o personalitate de primă mărime în țara sa și foarte cunoscut pe plan internațional. În calitate de fon-dator și director general al companiei „Nibulon”, el a relansat producția și exporturile de cereale ale Ucrainei, a construit nu-meroase silozuri și terminale portuare, a creat o flotă fluvială tânără și a dezvoltat numeroase programe sociale, filantropice. A fost recompensat cu titlul de erou al Ucrainei și a fost nominalizat la Premiul Mondial pentru Alimentație pe 2012, (un Nobel al agriculturii), de către Asociația Producătorilor de Cereale din Ucraina.Compania „Nibulon” a fost înființată în 1991, printr-un joint-venture între Oleksiy Vadaturskyy, „Komiseed KFT” (Ungaria) și „Meriadian Commodities Ltd.” (Anglia). Numele „Nibulon” este format din primele litere ale orașelor Nikolaev (Mykolayiv), Budapesta și Londra. De-a lungul timpului, forma de organizare a companiei și a structurii acționariatului a suferit schimbări majore.Inițial, obiectul său de activitate era producția și distribuția de porumb hibrid și semințe de floarea soarelui de origine străină. Cu timpul, „Nibulon” și-a extins sfera de interes și a făcut numeroase investiții, în sectoare precum: comerțul cu tractoare și mașini agricole, service-ul pentru ele, multiplicarea vitelor cu pedigree, depozitarea și exportul de cereale, operarea navelor și transportul naval. Compania a construit un lanț de terminale portuare pentru cereale și a investit în construcția unei flotile de barje fluvio-maritime.Sediul central al holding-ului „Nibulon” este în orașul Myko-layiv. Acesta este centrul regional al zonei de sud a Ucrainei. Tradițional, regiunea are un profil agricol. Documentele istorice atestă faptul că, la sfârșitul secolului 19, acest areal, aflat la intersecția unor importante rute maritime, era unul dintre liderii producției de cereale din Imperiul Rus.Ceremonia de la SNC s-a încheiat cu un cocktail oferit de gazde în onoarea oaspeților din Ucraina.