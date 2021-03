Ce trebuie să faceţi ca să aflaţi dacă mai sunteţi acţionar la SIF

Câţi dintre cei care deţin un titlu de proprietate au ştiut ce trebuie să facă pentru a obţine un profit de pe urma lui? Prea puţini. Pentru că marea masă a populaţiei fie nu se interesează, fie nu ştie să caute informaţii şi atunci, de pe urma acţiunilor lor profită alţii. Privatizarea prin certificate de acţionar, în valoare de un milion de lei vechi, a fost gândită de premierul de atunci, Petre Roman. În 1996 acţiunile au fost transferate de la fostele Fonduri ale Proprietăţii Private (FPP) la cele cinci societăţi de investiţii, numite SIF Oltenia, SIF Moldova, SIF Transilvania şi SIF Muntenia. A urmat listarea lor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), cotaţiile lor crescând an de an. La începutul lunii martie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat schimbarea denumirii din SIF Moldova în Evergent Investments SA. Astfel, cei 8.266.125 de acţionari vor putea cumpăra până la 22 martie 2021 acţiuni la preţul de 1,6 lei per bucată. Pentru cei 5.730.349 de acţionari de la SIF Oltenia, în data de 22.03.2021 vor intra la plată dividendele pe anul 2019 care nu au fost acordate în 2020. Valoarea unui dividend brut pe acţiune este de 0,10 lei. SIF Transilvania plăteşte dividendele aferente anului 2019 în perioada 26.10.2020 – 26.10.2023. Suma totală distribuită acţionarilor este de 76.766.754 lei, reprezentând 42,23% din profitul net realizat pe anul 2019. Valoarea unei acţiuni a fost stabilită la 0,0355 lei/acţiune. Pentru a beneficia de dividendele SIF Transilvania trebuie să fiţi înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului. SIF Muntenia a respins anul trecut acordarea dividendelor din profitul pe 2019 şi au prescris dreptul de a solicita dividende celor care nu le-au ridicat timp de trei ani de la data eligibilităţii lor. La întâlnirea Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în ultima decadă a lunii aprilie, se va decide dacă se vor distribui dividende sau nu.



Sumarul de cont, eliberat de angajații Depozitarului Central



Dacă timp de trei ani nu aţi ridicat dividende, deveniţi acţionar pasiv. Cele cinci societăţi de investiţii vor putea prescrie acest drept şi banii rămân SIF-urilor.





Pentru cei care nu ştiu la ce companie sunt acţionari şi dacă mai au dreptul de a încasa dividende se pot adresa Depozitarului Central solicitând un sumar de cont. Tot ce trebuie să faceţi este să descărcaţi cererea de pe site-ul https://www.roclear.ro/, să o completaţi şi să o trimiteţi împreună cu copia după actul de identitate, fie cu poşta pe adresa instituţiei: Bulevardul Carol I, nr.34-36, sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020922 sau pe adresa de e-mail: contact@depozitarulcentral.ro. Tariful perceput pentru eliberarea sumarului de cont este 18 lei/solicitare. Plata se va face în unul din conturile bancare: RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei; RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI; RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK. Codul Unic de Înregistrare al Depozitarului Central este RO9638020.





În cazul în care solicitaţi emiterea de documente de către Depozitarul Central (extras de cont, sumar de cont, istoric de cont, confirmarea de transfer sau de modificare a datelor personale) şi transmiterea acestora prin poştă la adresa dumneavoastră de domiciliu, este necesar să achitaţi suplimentar, în acelaşi cont şi taxa în valoare de 13 lei/solicitare, aferentă serviciilor poştale de transmitere a documentului solicitat.





Peste opt milioane de români au beneficiat în prima fază, de certificate de proprietate. Ulterior le-au putut transforma în acţiuni la societăţile comerciale denumite Fonduri ale Proprietăţii Private care mai apoi au devenit Societăţi de Investiţii Financiare, pe scurt SIF-uri.