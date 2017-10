Ce trebuie să facă fermierii pentru obţinerea sprijinului cuplat în sectorul vegetal

Ce trebuie să facă fermierii pentru obținerea sprijinului cuplat în sectorul vegetal

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru a beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal în cadrul Campaniei 2017, fermierii au obligația, ca până la data de 31 decembrie 2017, să depună documentele specifice fiecărui tip de cultură în termenele prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează:I. Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare - mazăre boabe și fasole boabe, se acordă fermierilor activi care:a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, cu modificările ulterioare;b) au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le dețin în fermă minimum 1,9 tone mazăre/ha procesată și/sau au stocat în vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obținută în fermă pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilității pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 51, întocmită și semnată de către fermier;c) fac dovada livrării cantității minime prevăzute la lit. a), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producției;d) fac dovada că utilizează sămânța certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, în conformitate cu Legea nr. 266/2005 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.Procesatorii care cultivă mazăre boabe și/sau fasole boabe fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.II. Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor activi care:a) cultivă în câmp tomate;b) livrează cantitatea minimă de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;c) fac dovada valorificării cantității minime prevăzute la lit. c) pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;d) unitățile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea «sămânță admisă pentru însămânțare», sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.III. Sprijinul cuplat pentru castraveți destinați industrializării, se acordă fermierilor activi care:a) cultivă în câmp castraveți;b) fac dovada valorificării producției pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;c) livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveți la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;d) unitățile de industrializare care cultivă castraveți fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, precum și categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 și cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.Pentru cultura înființată începând cu anul 2017, procentul din sămânță certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea «sămânță admisă pentru însămânțare», sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.IV. Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spații protejate (sere și solare), se acordă fermierilor activi care:Pentru legume cultivate în sere, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi:a) tomate pentru consum în stare proaspătă;b) castraveți pentru consum în stare proaspătă și / sau destinați industrializării;c) ardei pentru consum în stare proaspătă;d) varză pentru consum în stare proaspătă.Sprijinul cuplat pentru culturile menționate mai sus se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:a) 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;b) 50 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) 50 tone la castraveți destinați industrializării;d) 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;e) 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă.Pentru legume cultivate în solare, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi:a) tomate pentru consum în stare proaspătă;b) castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) castraveți destinați industrializării;d) ardei pentru consum în stare proaspătă;e) varză pentru consum în stare proaspătă;f) vinete pentru consum în stare proaspătă.Sprijinul cuplat pentru culturile menționate mai sus se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;b) 30 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau destinați industrializării;c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă.Unitățile de industrializare care cultivă castraveți în sere sau solare proprii fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.Nu sunt eligibile la plată suprafețele de sere sau solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice, se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni, meri, cireși, vișini, caiși și zarzări și care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectar:a) 5,6 tone la prune;b) 7,8 tone la mere;c) 4,4 tone cireșe și vișine;d) 4,7 tone caise și zarzăre.Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi fac dovada industrializării producției proprii în cantitățile prevăzute mai sus prin documente contabile interne iar dovezile se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.V. Sprijinul cuplat pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare, se acordă fermierilor activi care:a) cultivă cartof timpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu și de vară;b) fac dovada comercializării unei producții minime de 12,5 tone/ha, către o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;c) fac dovada comercializării producției pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere;d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime, prin documente contabile interne, până la data de 30 octombrie a anului de cerere.Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial din categoriile Prebază, Bază și Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul nr. 1.266/2005.Pentru sămânța achiziționată de la terți, fermierul prezintă factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, însoțită/însoțite de:(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului; sau(ii) orice alt document echivalent documentului menționat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate.În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizații de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantității livrate prin intermediul grupului/organizației sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup.Solicitanții mai prezintă și:a) adeverință prin fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători prin care valorifică producția;b) copia contractului încheiat între grup/organizație și cumpărător.Documentele menționate anterior se prezintă la termenele prevăzute în cadrul art.42-59 din Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.